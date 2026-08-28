Мађарски новинари у студијској посјети Сутјесци

Аутор:АТВ редакција
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Туристичка организација Републике Српске од 27. до 30. августа организује студијску посјету Националном парку „Сутјеска“ за групу истакнутих мађарских новинара и аутора који прате туризам, природу, планинарење и активности на отвореном (outdoor).
У посјети учествују Габор Тенцер (Telex), Ференц Бенец (Mozgásvilág) и Золтан Шашвари (Kirándulástippek).
Сарадња је остварена захваљујући контактима успостављеним на Сајму туризма у Будимпешти почетком године, гдје је Туристичка организација Републике Српске представила туристичку понуду и повезала се са мађарским туристичким и медијским представницима.
Кроз посебно осмишљен програм активности на отвореном, гости ће упознати природне атракције Националног парка „Сутјеска“, као и потенцијале Републике Српске за активни и авантуристички туризам.
Циљ посјете је промоција Републике Српске на мађарском тржишту и стварање нових медијских прича о нашим туристичким дестинацијама.
За наредну годину планиране су сличне активности и посјете које ће обухватити и друге дестинације широм Републике Српске.
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