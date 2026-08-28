Проглашена ванредна ситуација у мјесту Зупци!

Аутор:Бојан Носовић
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Градоначелник Требиња Мирко Ћурић, прогласио је ванредну ситуацију за подручје мјесне заједнице Зупци.
Ријеч је о опожареном дијелу око зубачког платоа и депоније "Ободина", казао је за АТВ Ћурић.
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