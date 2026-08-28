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Проглашена ванредна ситуација у мјесту Зупци!

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Аутор:

Бојан Носовић
28.08.2026 14:16

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Проглашена ванредна ситуација у мјесту Зупци!
Фото: ATV

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић, прогласио је ванредну ситуацију за подручје мјесне заједнице Зупци.

Ријеч је о опожареном дијелу око зубачког платоа и депоније "Ободина", казао је за АТВ Ћурић.

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Тагови :

ванредна ситуација

Требиње

пожар

ватра

Мирко Ћурић

Депонија

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