Нема краја проблемима: Букнуо пожар и на требињској депонији

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Поред свих требињских пожаришта, данас је букнуо пожар и на требињској депонији "Ободина".
"Гори смеће, пламен је густ и црни дим се шити на све стране, а чују се и пуцњи", јавља репортер АТВ-а Бојан Нововић.
Ватра је прешла и преко магистралног пута и иде према околном брдима.
На терену су ватрогасци и мјештани који се боре са пожаром.
Детаљније у видеу:
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
1 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму