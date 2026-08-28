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Нема краја проблемима: Букнуо пожар и на требињској депонији

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026
13:19=>13:32

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Нема краја проблемима: Букнуо пожар и на требињској депонији
Фото: ATV

Поред свих требињских пожаришта, данас је букнуо пожар и на требињској депонији "Ободина".

"Гори смеће, пламен је густ и црни дим се шити на све стране, а чују се и пуцњи", јавља репортер АТВ-а Бојан Нововић.

Пожар на депонији код Требиња
Пожар на депонији код Требиња
ATV

Ватра је прешла и преко магистралног пута и иде према околном брдима.

Пожар на депонији код Требиња
Пожар на депонији код Требиња
ATV

На терену су ватрогасци и мјештани који се боре са пожаром.

Детаљније у видеу:

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Подијели:

Тагови :

Требиње

Депонија

пожар

ватра

ватрогасац

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