Борац сазнао ривале: Аталанта долази у Бањалуку

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Фудбалери Борца сазнали су ривале у Лиги конференција, a најтежи противник ће бити италијанска Аталанта која ће гостовати у Бањалуци.
Борац ће тако ићи у Атину у госте Панатинаикосу, а чекаће фински Купс.
Црвено-плави ће путовати у Шкотску гдје ће имати дуел са Хартсом, а у Бањалуци ће угостити летонску Ригу.
Борац ће ићи и у Шведску гдје ће играти против Мјалбија.
Црвена звезда добила је ривале након жријеба за Лигу конференција у Монте Карлу.
Црвено-бијели ће дочекати Копенхаген, угостиће и Трабзон, чија је прва звијезда Мохамед Салах, ту су још Лугано, Гент, Интер Ескаладес и Иберија Тбилиси.
Шампион Србије извукао је најслабијег ривала из првог шешира, али најтежег из четвртог, а то је Трабзон, који је недавно довео бившег аса Ливерпула Мохамеда Салаха.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму