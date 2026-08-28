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Борац сазнао ривале: Аталанта долази у Бањалуку

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 13:43

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Борац сазнао ривале: Аталанта долази у Бањалуку
Фото: FK Borac

Фудбалери Борца сазнали су ривале у Лиги конференција, a најтежи противник ће бити италијанска Аталанта која ће гостовати у Бањалуци.

Борац ће тако ићи у Атину у госте Панатинаикосу, а чекаће фински Купс.

Црвено-плави ће путовати у Шкотску гдје ће имати дуел са Хартсом, а у Бањалуци ће угостити летонску Ригу.

Борац ће ићи и у Шведску гдје ће играти против Мјалбија.

Црвена звезда добила ривале

Црвена звезда добила је ривале након жријеба за Лигу конференција у Монте Карлу.

Црвено-бијели ће дочекати Копенхаген, угостиће и Трабзон, чија је прва звијезда Мохамед Салах, ту су још Лугано, Гент, Интер Ескаладес и Иберија Тбилиси.

Шампион Србије извукао је најслабијег ривала из првог шешира, али најтежег из четвртог, а то је Трабзон, који је недавно довео бившег аса Ливерпула Мохамеда Салаха.

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Тагови :

ФК Борац

Лига Конференција

Фудбал

УЕФА

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