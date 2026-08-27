Мариновић након великог успјеха: Капа до пода

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Тренер фудбалера Борца из Бањалуке честитао је својим играчима на пласману у групну фазу Лиге Конференција истичући да да овај подухвати није био нимало лак.
"Ја ћу се вратити на прву утакмицу гдје смо имали јако тешког противника Левског. Послије тог пораза смо добили опет још тежи распоред, тако да смо играли са свим екипама које у биле шампиони", рекао је Мариновић за АТВ и додао:
"Сигурно да није било лако, али ови момци су још једном показали карактер. Ево, Борац слави 100 година, освојили смо титулу доминантно. Пласирали смо се у Лигу Конференција и, што се тиче мене, капа им до пода".
Када је у питању одлучујућа утакмица против Викингура, Мариновић каже да је нервоза била видљива, али да су играчи то пребродили.
"На полувремену смо то успјели поправити и мислим да смо друго поуувријеме одиграли заиста сјајно. Оно што је најбитније, ово постаје један континуитет и сад треба сви да тежимо да будемо још бољи", рекао је Мариновић за АТВ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Фудбал
30 мин0
Фудбал
35 мин0
Фудбал
47 мин0
Фудбал
49 мин0
Најновије
Најчитаније
23
21
23
06
23
01
22
49
22
47
Тренутно на програму