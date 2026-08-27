Зељковић: Вечерас је остварен велики успјех, ово је поклон нашим навијачима

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучки Борац вечерас је славио са 2:1 на Градском стадиону послије преокрета и на тај начин постао шампион БиХ који је изборио групну фазу Лиге Конференција
"Вечерас је остварен велики успјех. Желим прије свега да честитам играчима, тренеру, стручном штабу, Ово је њихов резултат, и момци су заиста дали 100 одсто од себе, а уосталом тако је и сваки пут када изађу на терен, дају свој максимум и резултат је ту" рекао је Богољуб Зељковић, потпредсједник ФК Борац.
Фудбал
Додик на терену играчима честитао играчима Борца пласман у Европу
Он се након утакмице посебно захвалио навијачима Борца, који су и вечерас били уз своје играче:
"Велико хвала и навијачима, ово је побједа за њих. Без навијача ово све не би имало смисла, Бањалука је показала велику љубав према Борцу. На стоти рођендан нашег великана нисмо могли да направимо већи успјех - освојили смо титулу, пласирали смо се у групну фазу Лиге конференција и ово је најљепши поклон нашим навијачима. Велико им хвала, а сигуран сам да ће се играчи и даље трудити да испишу историју" закључио је Зељковић за АТВ.
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