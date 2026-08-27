Минић честитао побједу бањалучком Борцу

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић честитао је вечерас побједу бањалучком Борцу у плеј-офу квалификација за Лигу конференција укупним резултатом 6:2.
"И опет, браво Борче", написао је Минић на Иксу.
И опет: БРАВО БОРЧЕ! 🔴🔵⚪— Саво Минић (@minic_savo) August 27, 2026
Фудбалере Борца вечерас су са трибина бодрили предсједник Милорад Додик, предсједик Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић и премијер Саво Минић.
Фудбалери "Борца" из Бањалуке пласирали су се вечерас у европску Лигу конференције, побједивши исландски "Викингур" у плеј-офу квалификација за Лигу конференција укупним резултатом 6:2.
Бањалучани су у реванш мечу код куће славили 3:1, а и у првој утакмици на Исланду побиједили су истим резултатом.
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