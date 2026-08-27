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Минић честитао побједу бањалучком Борцу

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 22:49

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предсједник Владе Републике Српске
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић честитао је вечерас побједу бањалучком Борцу у плеј-офу квалификација за Лигу конференција укупним резултатом 6:2.

"И опет, браво Борче", написао је Минић на Иксу.

Фудбалере Борца вечерас су са трибина бодрили предсједник Милорад Додик, предсједик Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић и премијер Саво Минић.

Фудбалери "Борца" из Бањалуке пласирали су се вечерас у европску Лигу конференције, побједивши исландски "Викингур" у плеј-офу квалификација за Лигу конференција укупним резултатом 6:2.

Бањалучани су у реванш мечу код куће славили 3:1, а и у првој утакмици на Исланду побиједили су истим резултатом.

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Тагови :

ФК Борац

Саво Минић

премијер Републике Српске

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