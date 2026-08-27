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Жељка Цвијановић честитала Борцу пласман у Лигу конференција

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 23:06

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Жељка Цвијановић честитала Борцу пласман у Лигу конференција
Фото: ATV

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић честитала је играчима и стручном штабу Фудбалског клуба Борац пласман у Лигу конференција.

- Још једном побједом у реваншу против исландског Викингура, Борац је пред домаћом публиком изборио учешће у групној фази европског такмичења. Хвала вам што Бањалуку и Републику Српску на европској сцени представљате у најљепшем свјетлу - написала је Цвијановићева у објави на друштвеним мрежама.

Фудбалери Борца пласирали су се у европску Лигу конференције, побиједивши исландски Викингур у плеј-офу квалификација за Лигу конференција укупним резултатом 6:2.

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Тагови :

ФК Борац

Жељка Цвијановић

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