Жељка Цвијановић честитала Борцу пласман у Лигу конференција

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић честитала је играчима и стручном штабу Фудбалског клуба Борац пласман у Лигу конференција.
- Још једном побједом у реваншу против исландског Викингура, Борац је пред домаћом публиком изборио учешће у групној фази европског такмичења. Хвала вам што Бањалуку и Републику Српску на европској сцени представљате у најљепшем свјетлу - написала је Цвијановићева у објави на друштвеним мрежама.
Честитке фудбалерима и стручном штабу Борца на фантастичном мечу и заслуженом пласману у Лигу конференције!— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) August 27, 2026
Још једном побједом у реваншу против исландског Викингура, Борац је пред домаћом публиком изборио учешће у групној фази европског такмичења.
Хвала вам што Бањалуку и… pic.twitter.com/2G8xi3vaba
Фудбалери Борца пласирали су се у европску Лигу конференције, побиједивши исландски Викингур у плеј-офу квалификација за Лигу конференција укупним резултатом 6:2.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
23
21
23
06
23
01
22
49
22
47
Тренутно на програму