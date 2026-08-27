Додик на терену играчима честитао играчима Борца пласман у Европу

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик међу првима је честитао играчима и стручном штабу Борца на пласману у Лигу Конференција.
Подсјетимо, Борац је послије преокрета славио са 3:1 у Бањалуци и тако потврдио побједу са гостовања идентичним резултатом.
Међу првима који се придружио играчима и тренерима у слављу био је Додик који је честитао Бањалучанима на овом успјеху.
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