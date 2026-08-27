Logo

Додик на терену играчима честитао играчима Борца пласман у Европу

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 22:47

Коментари:

0
Додик честита Мариновићу
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик међу првима је честитао играчима и стручном штабу Борца на пласману у Лигу Конференција.

Подсјетимо, Борац је послије преокрета славио са 3:1 у Бањалуци и тако потврдио побједу са гостовања идентичним резултатом.

Међу првима који се придружио играчима и тренерима у слављу био је Додик који је честитао Бањалучанима на овом успјеху.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Борац Викингур

ФК Борац

Лига Конференција

Милорад Додик

Коментари (0)

Више из рубрике

Европска јесен већ стигла у Бањалуку

Фудбал

Европска јесен већ стигла у Бањалуку

1 ч

0
Звезда - Викторија

Фудбал

Брука Црвене звезде каква дуго није виђена у Европи

1 ч

0
Милорад Додик на утакмици Борца против Викингура

Фудбал

Додик са трибина бодри Борац у одлучујућој утакмици

2 ч

1
Ђајић ставио тачку на И: Европска јесен је већ у Бањалуци

Фудбал

Ђајић ставио тачку на И: Европска јесен је већ у Бањалуци

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

21

Мариновић након великог успјеха: Капа до пода

23

06

Жељка Цвијановић честитала Борцу пласман у Лигу конференција

23

01

Зељковић: Вечерас је остварен велики успјех, ово је поклон нашим навијачима

22

49

Минић честитао побједу бањалучком Борцу

22

47

Додик на терену играчима честитао играчима Борца пласман у Европу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима