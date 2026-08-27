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Додик са трибина бодри Борац у одлучујућој утакмици

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 21:04

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Милорад Додик на утакмици Борца против Викингура
Фото: Borislav Zdrinja

Предсједник Милорад Додик прати са трибина утакмицу реванш меч плеј-офа Фудбалери бањалучког Борца против исландског Викингура.

Заједно са Додик је и предсједник фудбалских савеза Вицо Зељковић.

У Бањалуци је почео реванш меч плеј-офа квалификација за Лигу конференција између фудбалера бањалучког "Борца" и исландског "Викингура".

"Борац" је стекао велики капитал у првом мечу на Исланду побиједивши домаћина 3:1 и на корак је од пласмана у групну фазу Лиге конференције.

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Тагови :

Милорад Додик

Борац Викингур

ФК Борац

Лига Конференција

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