Додик са трибина бодри Борац у одлучујућој утакмици

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик прати са трибина утакмицу реванш меч плеј-офа Фудбалери бањалучког Борца против исландског Викингура.
Заједно са Додик је и предсједник фудбалских савеза Вицо Зељковић.
У Бањалуци је почео реванш меч плеј-офа квалификација за Лигу конференција између фудбалера бањалучког "Борца" и исландског "Викингура".
"Борац" је стекао велики капитал у првом мечу на Исланду побиједивши домаћина 3:1 и на корак је од пласмана у групну фазу Лиге конференције.
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