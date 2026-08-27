Навијачи Звезде у Плзењу раширили транспарент: Хвала

Аутор:АТВ редакција
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Навијачи Црвене звезде послали су посљедњи поздрав преминулом српском генералу Ратку Младићу који нас је напустио у 84. години.
Делије су са трибина стадиона Викторије у Плзењу послали јасну поруку: "Генерале! Нека ти је вјечна слава"!
Подсјећамо, генерал Војске Републике Српске Ратко Младић преминуо је у 84. години живота.
Ратко Младић је био командант Главног штаба Војске Републике Српске од 1992. до 1995. године.
Градови и општине
У Војковићима помен за генерала Ратка Младића
Хашки трибунал је у јулу 1995. године издао налог за хапшење Младића, а у јулу 1996. издат је међународни налог за хапшење.
Ухапшен је 26. маја 2011. године у селу Лазареву код Зрењанина.
Младић је у јуну 2022. године правоснажно осуђен на доживотну казну затвора.
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