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Познати сви учесници Лиге шампиона – неколико изненађења

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 06:50

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Познати сви учесници Лиге шампиона – неколико изненађења

Завршени су посљедњи мечеви плеј-офа за пласман у Лигу шампиона, па је познато свих 36 учесника који ће се борити за највриједнији клупски фудбалски трофеј.

АЕК је оправдао улогу фаворита против Левског и вратио се у Лигу шампиона, док је Динамо кикснуо у Норвешкој и мораће у Лигу Европе.

Фенербахче је направио подвиг и славио у Лиону, обезбиједивши мјесто у елити, док је посљедње мјесто послије продужетака припало Словану.

Тако је комплетиран жријеб за прву фазу Лиге шампиона, која ће поново бити играна у форми лиге са 36 клубова.

Конкуренција ће бити изузетно јака, иако је током квалификација било одређених изненађења, нарочито у посљедњем колу.

Највише представника имаће Енглеска и Шпанија, по пет, док су Сабах, Комо, ЛАСК и Викинг први пут обезбиједили наступ у друштву најбољих.

Титулу брани ПСЖ, који је двије године заредом долазио до наслова првака Европе, док је листа екипа које имају квалитет да им помрсе рачуне нешто дужа.

Жријеб за лигашку фазу Лиге шампиона биће одржан у четвртак у 18.00 часова, када ће сваки учесник сазнати имена осам противника.

Састав свих шешира

Први шешир: Пари Сен Жермен, Бајерн Минхен, Реал Мадрид, Ливерпул, Манчестер сити, Интер, Арсенал, Барселона, Атлетико Мадрид.

Други шешир: Борусија Дортмунд, Рома, Спортинг Лисабон, Порто, Клуб Бриж, Реал Бетис, ПСВ Ајндховен, Астон вила, Манчестер јунајтед.

Трећи шешир:Фејенорд, Лил, Боде Глимт, Наполи, Лајпциг, Виљареал, Шахтјор Доњецк, Фенербахче, Галатасарај.

Четврти шешир:Славија Праг, Штутгарт, ЛАСК Линц, Комо, Ланс, Сабах, Викинг, АЕК, Слован Братислава.

(РТС)

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