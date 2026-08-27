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Трамп: Нема мјеста за шеријат у САД

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 07:37

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Трамп: Нема мјеста за шеријат у САД
Фото: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да намјерава да забрани шеријатски закон у Сједињеним Америчким Државама и додао да "у САД нема мјеста за шеријат".

"Што се тиче шеријата, категорично бих рекао да за шеријат нема мјеста у овој земљи. Нема шеријата", рекао је Трамп током интервјуа конзервативном ТВ водитељу Глену Блеку, преноси портал Медиаите.

Амерички предсједник је изјавио да постоје мјеста где је шеријат присутан, наводећи као примјере Лондон и Париз.

"Као што знате, одете у Лондон, одете у Париз, то је скоро као други начин живота. Смешно је", рекао је Трамп.

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Предсједник САД је констатовао да је шеријат у извесној мери присутан у Сједињеним Америчким Државама.

"Гдје га видимо, уклањамо га. Мора да буде уклоњен", изјавио је Трамп и додао да је правни систем у САД "најбољи упркос несавршеностима".

Доналд Трамп је прошле године изнео сличне опаске о Лондону и током свог говора пред Генералном скупштином УН напао је градоначелника британске престонице Садика Кана.

"Гледам Лондон гдје имате ужасног градоначелника, заиста ужасног градоначелника. Све се толико промијенило. Сада желе да наметну шеријат", изјавио је Трамп.

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Таг :

Доналд Трамп

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