Трамп: Ормуски мореуз функционише, УН осудиле затварање центра УНРВА

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да Ормуски мореуз „функционише“ и да су из њега уклоњене мине. Истовремено, портпарол Иранске револуционарне гарде саопштио је да су Иран и Оман постигли споразум о подјели транзита и прихода од проласка кроз мореуз.
Трамп је рекао и да не вјерује да је ирански ајатолах Моџтаба Хамнеи мртав.
Израелски премијер Бењамин Нетанјаху навео је да је током састанка са Трампом у јулу разговарано о дипломатији, војној акцији и пооштравању „опсаде“ Техерана, при чему је подржао трећу опцију.
У међувремену, израелске безбједносне снаге затвориле су центар за обуку УНРВА у окупираном Источном Јерусалиму, посљедњи објекат те агенције који је тамо још радио. Генерални секретар УН Антонио Гутерес осудио је упад и затварање центра.
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