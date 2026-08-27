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Трамп: Ормуски мореуз функционише, УН осудиле затварање центра УНРВА

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 06:42

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Теретни бродови плове морем у близини Ормуског мореуза, посматрано са камените обале код Хор Факана, у Уједињеним Арапским Емиратима, у петак, 1. маја 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Fatima Shbair, File

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да Ормуски мореуз „функционише“ и да су из њега уклоњене мине. Истовремено, портпарол Иранске револуционарне гарде саопштио је да су Иран и Оман постигли споразум о подјели транзита и прихода од проласка кроз мореуз.

Трамп је рекао и да не вјерује да је ирански ајатолах Моџтаба Хамнеи мртав.

Израелски премијер Бењамин Нетанјаху навео је да је током састанка са Трампом у јулу разговарано о дипломатији, војној акцији и пооштравању „опсаде“ Техерана, при чему је подржао трећу опцију.

У међувремену, израелске безбједносне снаге затвориле су центар за обуку УНРВА у окупираном Источном Јерусалиму, посљедњи објекат те агенције који је тамо још радио. Генерални секретар УН Антонио Гутерес осудио је упад и затварање центра.

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Тагови :

Америка

Сједињене Америчке Државе

Доналд Трамп

Уједињене нације

Ормуски мореуз

Ајатолах Моџтаба Хамнеи

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