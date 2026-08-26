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Поново обустављено издавање америчких виза

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 20:59

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Крупни план Капитола САД са америчком заставом.
Фото: Ben Kelsey/Pexels

Након што је амерички судија почетком седмице блокирао обуставу издавања мигрантских виза за грађане 75 земаља, међу којима је и БиХ, Стејт департмент је у сриједу најавио да је поново обуставио овај процес.

За разлику од одлуке у јануару, када је суспензија издавања виза била везана конкретно за земљу, што је америчка суткиња Џенет Варгас оцијенила дискриминаторним и противно америчким законима, овог пута одлука је образложена потребом додатне обуке за конзуларне раднике који раде на издавању виза за све мигранте.

Нове смјернице

Амерички Стејт департмент наводи да је на новим смјерницама и обуци конзуларних службеника радио још од почетка године, док је сама обука у амбасадама и конзулатима почела почетком августа, прије доношења судске одлуке.

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Према ријечима званичника Стејт департмента, термини за разговоре за усељеничке визе морали су бити помјерени, а апликанти ће добити информацију о евентуалним новим терминима. Наглашено је да су сви апликанти, чиме су вјероватно укључене и апликације из БиХ, добили информацију да се поступак издавања виза обуставља и чекају даље информације.

У центру нових правила налази се амерички правни концепт о процјени ризика да би особа након усељења у САД могла постати зависна од државне помоћи. Администрација је ту одлуку такође образлагала ризиком да би досељеници из тих држава могли постати зависни од америчких социјалних програма.

Суд је, међутим, закључио да Стејт департмент нема законско овлаштење да држављанима читавих земаља ускраћује усељеничке визе на тој основи. Амерички закон предвиђа да се могућност да ће неко постати зависан од државне помоћи процјењује појединачно, за сваког подносиоца захтјева.

Суткиња Варгас је образложила да амерички закони дискреционо право о издавању виза или одбијању апликација дају конзуларним радницима, на основу дефинисаних правила.

Шира стратегија

Ове мјере дио су стратегије нове администрације о општим мигрантским политикама, а намјера је да се смањи укупан обим миграција, поготово из земаља које се не сматрају дијелом Запада.

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Претходна одлука практично је онемогућавала издавање усељеничких виза држављанима 75 земаља без обзира на њихову појединачну финансијску ситуацију. Нова политика, према досад доступним информацијама, усмјерена је на строжу процјену сваког појединачног кандидата, без дискриминације.

Ипак, засад није могуће утврдити да ли је нови систем припреман као алтернатива у случају да суд поништи забрану за 75 земаља.

Хронологија показује да је Стејт департмент припрему нових смјерница започео још почетком године, док је програм обуке покренут почетком августа. То значи да је нова политика била у припреми прије него што је суд 21. августа поништио ранију забрану, преносе "Независне".

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Тагови :

Америка

виза

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