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Застрашујући тренутак удара! Бујица уништава масивну зграду, носи људе попут мрава! све нестаје у дјелићу секунде! Страхује се да ће бити још мртвих!

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 19:29

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Поплаве у Непалу
Фото: Screenshot / X

Застрашујући тренутак удара! Бујица уништава масивну зграду, носи људе попут мрава! све нестаје у дјелићу секунде! Страхује се да ће бити још мртвих!

Међу стотинама људи који се воде као нестали након разорних бујичних поплава у Непалу налазе се припадници војске, полиције и радници на електроенергетским постројењима.

Канцеларија премијера је у ранијем саопштењу навела да су међу несталима 44 припадника војске, 28 полицајаца, 13 припадника наоружане полиције и 60 људи запослених на енергетским пројектима.

Страни и домаћи туристи такође чине значајан дио до сада пријављених несталих, а њихов укупан број тренутно износи 579. Званичници су саопштили да је пронађено 95 тијела.

Поплаве су тешко оштетиле и инфраструктуру - пријављено је оштећење 19 мостова и 40 километара путева.

Највише погинулих у округу Читван

Непалска полиција објавила је податке о томе гдје је пронађено 95 тијела након бујичних поплава.

Међу погинулима, једно тело пронађено је у Расуви, 11 у Нувакоту, 18 у Дадингу, 33 у Читвану, 16 у Горхи, пет у Танахуну и 11 у Навалпуру.

Полиција наводи да ради на премјештању домаћинстава која су угрожена на безбједна мјеста, као и на спровођењу акција спасавања и потраге. Од непалских власти редовно стижу нове информације, па је вјероватно да ће се ови подаци мијењати.

"Кућа ми се срушила, а сестра ми је нестала"

Сонам Дорџе, водич за међународне туристе који живи у селу Сијафру Беси, у округу Расува у Непалу каже да је његово село погодила поплава у 9 сати по локалном времену.

Срећом, он је сат времена раније напустио село како би аутомобилом отишао у Катманду, гдје је планирао посјету. Међутим, његова сестра Дечен Таманг води се као нестала, заједно са својим мужем и још неколико чланова породице.

Сонам каже да је чуо звуке надолазеће поплаве док се удаљавао из села.

"Звучало је као земљотрес. Кућа ми се срушила. Видио сам фотографију", рекао је он.

Поплаву је описао као "изненадну и разорну".

"Многи преживели сада су остали без домова и потребни су им хитно спасавање и евакуација, као и храна, привремени смјештај и медицинска помоћ", прича он.

Каже да се моли да његова сестра буде пронађена жива.

"Надамо се да постоји 10 одсто шанси", рекао је.

(Курир)

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Тагови :

Непал

Поплаве

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