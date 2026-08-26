Аутор:АТВ редакција
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Застрашујући тренутак удара! Бујица уништава масивну зграду, носи људе попут мрава! све нестаје у дјелићу секунде! Страхује се да ће бити још мртвих!
Међу стотинама људи који се воде као нестали након разорних бујичних поплава у Непалу налазе се припадници војске, полиције и радници на електроенергетским постројењима.
Канцеларија премијера је у ранијем саопштењу навела да су међу несталима 44 припадника војске, 28 полицајаца, 13 припадника наоружане полиције и 60 људи запослених на енергетским пројектима.
Страни и домаћи туристи такође чине значајан дио до сада пријављених несталих, а њихов укупан број тренутно износи 579. Званичници су саопштили да је пронађено 95 тијела.
🌏 NEPAL 🇳🇵 | CHINA 🇨🇳 | 🚨 URGENTE - MILES DE PERSONAS ENTERRADAS VIVAS, PUEBLOS BORRADOS DEL MAPA: LOS HUMANOS SOMOS NADA ANTE LA NATURALEZA.— XAlertNow (@xalertnow) August 26, 2026
En segundos el alud se llevó todo, hizo desaparecer pueblos enteros, miles de personas han muerto y otras miles están desaparecidas. https://t.co/GY0iGzZizb pic.twitter.com/xYw5kQm9d4
Поплаве су тешко оштетиле и инфраструктуру - пријављено је оштећење 19 мостова и 40 километара путева.
Непалска полиција објавила је податке о томе гдје је пронађено 95 тијела након бујичних поплава.
Међу погинулима, једно тело пронађено је у Расуви, 11 у Нувакоту, 18 у Дадингу, 33 у Читвану, 16 у Горхи, пет у Танахуну и 11 у Навалпуру.
Полиција наводи да ради на премјештању домаћинстава која су угрожена на безбједна мјеста, као и на спровођењу акција спасавања и потраге. Од непалских власти редовно стижу нове информације, па је вјероватно да ће се ови подаци мијењати.
Сонам Дорџе, водич за међународне туристе који живи у селу Сијафру Беси, у округу Расува у Непалу каже да је његово село погодила поплава у 9 сати по локалном времену.
CCTV footage of the massive flood/landslide that destroyed China-Nepal border crossing at Gyirong 吉隆 hitting the parking lot on Chinese side just next to the border crossing.— Carl Zha (@CarlZha) August 26, 2026
RIP. pic.twitter.com/2JOjdImMX2
Срећом, он је сат времена раније напустио село како би аутомобилом отишао у Катманду, гдје је планирао посјету. Међутим, његова сестра Дечен Таманг води се као нестала, заједно са својим мужем и још неколико чланова породице.
Сонам каже да је чуо звуке надолазеће поплаве док се удаљавао из села.
"Звучало је као земљотрес. Кућа ми се срушила. Видио сам фотографију", рекао је он.
Поплаву је описао као "изненадну и разорну".
"Многи преживели сада су остали без домова и потребни су им хитно спасавање и евакуација, као и храна, привремени смјештај и медицинска помоћ", прича он.
BREAKING: At least 380 people missing after flash flood hits near Nepal-Tibet border pic.twitter.com/iCRpXJaBAe— BNO News Live (@BNODesk) August 26, 2026
Каже да се моли да његова сестра буде пронађена жива.
"Надамо се да постоји 10 одсто шанси", рекао је.
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