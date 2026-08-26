Крвава трагедија на фестивалу: Бикови убили двије особе, снимци ужаса обишли свијет

Аутор:АТВ редакција
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Традиционални фестивал трке са биковима у Мексику, познат као "Уамантлада", завршио се трагедијом.
Двије особе су погинуле, а скоро десетак других је повређено након што је 21 разјарени бик пуштен на улице, уз застрашујући снимак који приказује животиње како јуре на учеснике и боду их роговима.
Догађај, најављен као мексичка верзија чувене трке Памплоне у Шпанији, одржан је у суботу на улицама града Уамантла. Хиљаде учесника и гледалаца окупило се да окуша срећу у избјегавању бијесних животиња, али за два учесника, овогодишњи фестивал је био катастрофа. Ово су први смртни случајеви забиљежени на овом догађају у посљедњих осам година.
21 борбени бик, сваки тежак више од 450 килограма, пуштен је на улице града, стварајући хаос међу учесницима жељним узбуђења.
Снимци који круже друштвеним мрежама приказују застрашујуће сцене бикова који јуре на људе, бацају их у ваздух и остављају их тешко повређене на земљи.
Једна од жртава био је Хуан Мануел Филомено Херера (29). Снимак приказује становника Уамантла како покушава да избјегне бика док у позадини свира музика. У једном тренутку, спотакао се, а навијачки поклици гомиле претворили су се у вриску. Бик је скочио на Хереру и почео да га баца док је покушавао да побјегне. Његова крв је убрзо почела да тече на улицу, док су такозвани каубоји (вранглери) покушавали да обуздају животињу.
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Посматрачи су похитали у помоћ Херери, који је остао непомичан на земљи. Одвукли су га са улице, остављајући за собом траг крви. Нажалост, касније је подлегао озбиљним повредама главе и грудног коша, укључујући пробушено плућно крило.
Педесетседмогодишњи Луис Ксолокоци Рамирез није имао те среће. Бик га је такође избо, наневши му смртоносне повреде главе и грудног коша, а касније је преминуо у болници. Други снимци приказују бика како јуриша на жену и баца је на фестивалске трибине, али је она успјела да побјегне без фаталних посљедица.
Поред два смртна случаја, најмање 11 људи је задобило разне повреде, објавио је Њујорк пост, али су преживјели.
Фестивал у Уамантли се одржава од 1953. године, а град има једну од најбогатијих историја борби бикова и узгоја бикова у Мексику. Међутим, овогодишњи трагичан исход поново је покренуо дебату о вриједности и безбједности ове опасне традиције, а многи се питају да ли би требало да се настави.
Mexico's Pamplona turns into a bloodbath with two killed and 11 gored in bull-running disaster— That's The Badger! (@Thatsthebad) August 25, 2026
Two people have been killed and another 11 injured in the Mexican version of Pamplona's famous Running of the Bulls festival. pic.twitter.com/p0Q37u5juv
Иако су ово први смртни случајеви у осам година, инциденти нису неуобичајени. У августу 2023. године, око двадесет људи је повређено на истом догађају, од којих су двоје завршили у болници са тешким повредама. 2012. године трка је такође однијела два живота, а 18 је повређено.
Овакве догађаје све више критикују групе за заштиту животиња, које их сматрају окрутним и опасним по људе. Трагедија у Уамантли је такође подстакла локалне становнике да преиспитају традицију.
"У ком тренутку традиција постаје несмотреност, насиље и немар?" написао је један коментатор, Бруно Гонзалез, на Фејсбуку поред фотографије покојног Херере. "А када постане тако, да ли се исплати одржавати то током времена? Нека почива у миру", пише Њујорк пост.
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