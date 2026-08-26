Скривена функција у ауту: Љети је злата вриједна, а многи за њу уопште не знају

Аутор:АТВ редакција
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Улазак у аутомобил који је сатима стајао на љетном сунцу доноси непријатан удар врелог ваздуха у лице. Већина возача одмах пали клима-уређај, иако постоји једноставан потез на даљинском кључу који избацује најгору врућину прије уласка у ауто.
Држање дугмета за откључавање на даљинском управљачу неколико секунди покреће аутоматско спуштање свих прозора истовремено. Код појединих модела на овај начин отвара се и кровни прозор. Обичан притисак откључава врата, али продужено држање активира функцију за брзо провјеравање кабине.
Овај поступак омогућава нагомиланом врелом ваздуху да одмах напусти возило. Када накнадно покренете мотор, клима-уређај знатно брже расхлађује ентеријер и троши мање енергије.
Произвођачи користе различите команде на кључу за ову опцију. На моделима бренда Форд потребно је откључати ауто, а затим поново притиснути и држати исто дугме. Хонда захтјева један притисак на откључавање, па други притисак и држање унутар десет секунди.
Једнако корисна опција омогућава и даљинско подизање свих прозора подједнако једноставним поступком. Код већине возила из Volkswagen групе довољно је држати дугме за закључавање док се сви прозори потпуно не затворе. Произвођачи ову могућност често називају Global Opening, Comfort Opening или Convenience Opening.
Ако се прозори не помјере након држања дугмета, то не значи да возило нема ту опцију. Код новијих модела ову команду је најприје потребно укључити у главном менију на екрану аутомобила.
Иако модерни аутомобили нуде мобилне апликације за даљинско паљење климе, ова опција са кључем ради и на возилима старим преко 10 година. Не захтјева интернет везу ни паметни телефон, већ само обичан фабрички кључ, преноси Телеграф.рс.
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