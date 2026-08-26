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Одобрено 60.000 КМ за набавку уџбеника дјеци ратних војних инвалида

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 17:01

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Сложени уџбеници на полицама у кеижари.
Фото: АТВ

Влада Брчко дистрикта одобрила је данас 60.000 КМ за набавку обавезних уџбеника за дјецу ратних војних инвалида.

Једнократна помоћ намијењена је ученицима средњих школа и редовним студентима за школску, односно академску 2026/2027. годину.

Појединачан износ помоћи износи 350 КМ по кориснику који испуњава прописане услове.

Право на ову подршку остварују дјеца ратних војних инвалида уписана као редовни ученици или студенти до навршене 27. године.

За остваривање права потребно је уз захтјев доставити минималну документацију којом се потврђује статус корисника и редовно школовање.

У Служби за борачко-инвалидску заштиту и цивилне жртве рата напомињу да овај програм из године у годину биљежи опадајући тренд по броју корисника и износу ангажованих средстава, будући да је све мање дјеце која испуњавају формалноправни услов у погледу старосне границе.

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Подијели:

Тагови :

уџбеници за дјецу

Бесплатни уџбеници

Брчко

ученици

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