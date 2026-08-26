Бањалука: Међународни симпозијум о вјештачкој интелигенцији и сајбер заштити

Аутор:АТВ редакција
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Међународни симпозијум "AI изазови и пријетње у сајбер заштитиˮ (IS-AICTC’26) биће одржан 8. септембра 2026. године у просторијама Академије наука и умјетности Републике Српске.
Симпозијум организују Универзитет у Бањој Луци, Академија наука и умјетности Републике Српске и Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци, а окупиће водеће стручњаке из области вјештачке интелигенције (AI) и сајбер заштите из земље, региона и свијета.
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Посебан међународни значај овом догађају даје учешће свјетски познатог професора Ким-Кванг Рејмонда Чуа, Cloud Tech Endowed професора и продекана за постдипломске студије Факултета за AI, сајбер и рачунарство Универзитета Тексас у Сан Антонију.
Професор Чу је истакнути Фулбрајтов стипендиста у области сајбер заштите и критичне инфраструктуре, водећи члан IEEE-а и ACM-а и један од најцитиранијих истраживача у овој области. Уређивао је и био коуредник више водећих међународних научних часописа, као и помоћни уредник бројних престижних часописа IEEE-а и ACM-а.
Добитник је бројних признања за научне радове, патенте и уређивачки допринос, док су његова истраживања подржале водеће институције и агенције широм свијета, укључујући оне из Сједињених Америчких Држава, Европе, Азије и Аустралије.
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На симпозијуму ће учествовати и истакнути професори, a међу којима су проф. Павле Вулетић са Електротехничког факултета и проф. Урош Шошевић са Факултета организационих наука Универзитета у Београду, проф. Жељко Стевић са Универзитета у Источном Сарајеву, проф. Борис Дамјановић са Универзитета „Унион – Никола Теслаˮ, те проф. Драган Кораћ са Универзитета у Бањој Луци.
Долазак професора Чуа резултат је вишегодишње академске сарадње са проф. Драганом Кораћем са Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци, која је сада добила и институционални карактер, отварајући простор за нове облике сарадње Универзитета у Бањој Луци и Универзитета Тексас у Сан Антонију.
У оквиру симпозијума професору Чуу биће указана посебна част додјелом дипломе гостујућег професора Универзитета у Бањој Луци. На овај начин међународна академска сарадња биће додатно институционализована кроз његово активно укључивање у академску заједницу Универзитета у Бањој Луци.
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Професор Чу одржаће и два предавања. Прво ће бити посвећено могућностима унапређења академске сарадње и размјене студената између два универзитета, док ће друго обухватити примјену вјештачке интелигенције у сајбер заштити и нове изазове које развој AI технологија доноси дигиталном простору.
IS-AICTC’26 биће прилика за представљање најновијих научних резултата, али и платформа за повезивање истраживача, професора, студената и институција из региона и свијета.
Учесници симпозијума разговараће о најновијим трендовима у развоју и примјени AI технологија, као и о изазовима који прате њихов убрзани развој, са посебним акцентом на сајбер заштиту и безбједност дигиталног простора. Скуп ће истовремено омогућити широј друштвеној заједници да се упозна са значајем, могућностима и потенцијалним пријетњама које развој вјештачке интелигенције доноси у области сајбер заштите.
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Овај симпозијум организује се поводом 50 година успјешног рада и развоја Универзитета у Бањој Луци и 30 година рада Природно-математичког факултета, чиме се значајни јубилеји ових високошколских установа обиљежавају и кроз организовање међународног научног скупа посвећеног једној од најзначајнијих области савремене науке и технологије.
Одржавање овог симпозијума представља важан корак у јачању међународне видљивости Универзитета у Бањој Луци и његовом позиционирању као регионалног центра за развој и примјену AI технологија у сајбер заштити.
Истовремено, IS-AICTC’26 додатно потврђује улогу Универзитета у Бањој Луци као мјеста повезивања академске заједнице, институција и међународних партнера у области која ће имати све већи значај за будућност дигиталног друштва.
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