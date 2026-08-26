Logo

Научници открили шта утиче на ризик од гојазности и дијабетеса

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 14:24

Коментари:

0
Одрасла особа користи мерач глукозе у крви на бијелој површини за контролу дијабетеса
Фото: pexels/Artem Podrez

Способност људског организма да се бори против узрока многих распрострањених болести одређена је скупом мутација у митохондријском геному које се дјетету преносе искључиво од мајке, утврдили су научници Балтичког федералног универзитета „И. Кант“.

Структура и активност митохондрија, које снабдевају ћелије енергијом, „програмиране“ су одвојено од остатка система тијела. Митохондријска ДНК, као и нуклеарна ДНК, подложна је мутацијама које се могу акумулирати, трајати и преносити на потомство, објаснили су научници.

Мутације у овом геному се често преносе у „скуповима“, што омогућава научницима да идентификују такозване хаплогрупе митохондријске ДНК човека, које могу одредити ефикасност митохондрија, додао је универзитет.

„Хаплогрупе митохондријске ДНК наслеђују се искључиво по мајчинској линији, односно иста је код мајке и њеног потомства. Због тога анализа митохондријске ДНК може да помогне у праћењу древних путева насељавања људи и откривању географског порекла предака по женској линији. А код људи који данас живе, хаплогрупа може да укаже на ниво ризика од појединих болести“, рекла је Софија Воронова, један од аутора истраживања, млађи научни сарадник Центра за имунологију и ћелијске биотехнологије Балтичког федералног универзитета „И. Кант“ .

Мозак

Наука и технологија

Откривено да лијек за дијабетес неочекивано утиче на мозак

Универзитетски научници су открили да присуство одређене хаплогрупе утиче на способност тијела да регулише упалу код метаболичког синдрома – групе болести која укључује гојазност, дијабетес типа 2, атеросклерозу и разне кардиоваскуларне поремећаје. Око 20 процената руске популације има ову дијагнозу, прецизирали су научници.

„Двије особе са метаболичким синдромом не морају бити подједнако 'нездраве', а њихове различите хаплогрупе митохондријске ДНК могле би да буду објашњење за то. Узели смо крв од 180 особа, издвојили имуне ћелије, моноците, и подијелили их према типовима модела митохондрија, односно према хаплогрупама. Испоставило се да, ако је особа гојазна или има 'хаплогрупу У', њени моноцити ослобађају знатно више супстанци које изазивају запаљење него код особе са истим степеном гојазности, али са хаплогрупом Х“, објаснила је Воронова.

У зависности од генетике митохондрија, ниво ризика од развоја компликација гојазности и метаболичког синдрома може бити различит код две особе које имају исту тјелесну тежину, напомиње стручњак.

ILU-DIJABETES-050925

Здравље

Болести које се често насљеђују: Ако су их имали ваши родитељи, вјероватно ћете их имати и ви

Истраживање је спроведено превасходно за хаплогрупе Х и У: прва је најраспрострањенија у Европи, док се друга среће широм Евроазије. Добијени подаци омогућавају да се објасни зашто се код неких људи са прекомерном тјелесном тежином компликације развијају брзо, док се код других не појављују. Међутим, за потврду ових хипотеза потребно је спровести још много додатних истраживања, нагласили су на Балтичком федералном универзитету „И. Кант“.

Резултати су представљени на конференцији „Биоинформатика регулације и структуре генома / системска биологија“ у Новосибирску.

(спутник србија)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

дијабетес

шећер

наука

гојазност

мјерење шећера

Коментари (0)

Прочитајте више

Dijabetes, mjerenje šećera u krvi

Здравље

Ови симптоми могу указивати на дијабетес: Немојте их игнорисати

2 мј

0
Dijabetes, mjerenje šećera u krvi

Здравље

Три јутарња симптома дијабетеса: Не игноришите их

2 мј

0
Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић на конференцији за медије поводом 100 дана Владе.

Република Српска

Шеранић: Обрадићемо различите теме из области ендокринологије и дијабетологије

3 мј

0
Краставац поврће

Здравље

Љекари упозоравају: Ове особе треба да избјегавају краставце

3 мј

0

Више из рубрике

Инстаграм добија функцију која аутоматски скраћује снимке за рилсе

Наука и технологија

Инстаграм добија функцију која аутоматски скраћује снимке за рилсе

2 ч

0
Свјетлост и приватност: Како би свемирска летјелица могла да утиче на ментално здравље астронаута

Наука и технологија

Свјетлост и приватност: Како би свемирска летјелица могла да утиче на ментално здравље астронаута

3 ч

0
Истражите мистерије космоса уз АТВ. Сазнајте најновије вијести о астрономији, свемирским мисијама, планетама и научним открићима на једном мјесту.

Наука и технологија

У Сунчевом систему можда има још планета?

5 ч

0
Рендгенски снимак мозга

Наука и технологија

У лобањи пронађен досад непознати орган: Да ли ће се рак мозга лијечити убризгавањем гела?

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

07

Црвени се мапа БиХ, два дијела посебно на удару

16

01

Ловци спасили медвједића из дубоке јаме - ВИДЕО

15

55

Четворогодишњег дјечака угризао поскок

15

52

Транспортована трудница из Требиња у Бањалуку

15

34

Трамп о преговорима са Ираном: Не жури ми се

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима