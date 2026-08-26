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Бахатом возачу из Краљева одређен притвор

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26.08.2026 14:47

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Бахатом возачу из Краљева одређен притвор
Фото: 192.rs

На приједлог Вишег јавног тужилаштва у Краљеву, суд је одредио притвор до 30 дана Ј.А. (26) из тог града, осумњиченом да је изазвао саобраћајну несрећу у којој је неколико људи повријеђено, а погинула је петогодишња дјевојчица.

"Након саслушања осумњиченог, а по образложеном предлогу Вишег јавног тужилаштва у Краљеву, њему је судија за претходни поступак Вишег суда у Краљеву одредио притвор", саопштено је из Вишег јавног тужилаштва у Краљеву.

А.Ј. је осумњичен да је извршио кривично дјело тешко дјело против безбједности јавног саобраћаја на штету сада покојне малољетне дјевојчице рођене 2021. године, као и на штету малољетне дјевојчице рођене 2025. године, као и Б.Д, Б.С. и М.Д., који су у овој саобраћајној незгоди задобили тјелесне повреде.

"У току истраге биће испитани свједоци, прибављени налази и мишљења вештака медицинске и саобраћајне струке, те предузете и друге доказне радње за којима се укаже потреба", саопштено је из тужилаштва.

Подсјетимо, саобраћајна несрећа се догодила у понедјељак око 19 часова у Улици 4. краљевачког батаљона. Према досадашњим сазнањима, Ј. А. (26) је, како се сумња, управљајући аутомобилом марке „сеат“, током претицања ударио у „фолксваген“ који се кретао из супротног смера. Након судара, његово возило је изгубило контролу, слетјело на пјешачко-бициклистичку стазу, ударило у дрво, а потом налетело на породицу која се ту налазила.

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Таг :

Краљево

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