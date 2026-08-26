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Погледајте како је ухапшен држављанин БиХ осумњичен за брутално силовање старице

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 07:50

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У Београду је ухапшен држављанин БиХ, због сумње да је у насељу Чукарица силовао 67-годишњу жену и извршио покушај разбојништва.
Фото: MUP Srbije

У Београду је ухапшен држављанин БиХ, због сумње да је у насељу Чукарица силовао 67-годишњу жену и извршио покушај разбојништва.

Напад се догодио јуче, а идентификован је и ухапшен мушкарац чији су иницијали С.Н. /50/.

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Он је осумњичен за кривична дјела силовање и разбојништво у покушају над 67-годишњом женом, саопштио је МУП Србије.

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Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем тужилаштву у Београду.

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Тагови :

Силовање

Београд

хапшење

Држављанин БиХ

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