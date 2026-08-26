Погледајте како је ухапшен држављанин БиХ осумњичен за брутално силовање старице

Аутор:АТВ редакција
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У Београду је ухапшен држављанин БиХ, због сумње да је у насељу Чукарица силовао 67-годишњу жену и извршио покушај разбојништва.
Напад се догодио јуче, а идентификован је и ухапшен мушкарац чији су иницијали С.Н. /50/.
Србија
Ухапшен насилник који је старију жену опљачкао, па силовао испод степеништа
Он је осумњичен за кривична дјела силовање и разбојништво у покушају над 67-годишњом женом, саопштио је МУП Србије.
Србија
Ужас усред дана: Опљачкао старију жену, па је силовао испод степеништа
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем тужилаштву у Београду.
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