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Потресни призори на мјесту гдје је страдала дјевојчица (5): Возач покосио мајку са двоје дјеце

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 22:37

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Свијеће, цвијеће и играчке на мјесту несреће у Краљеву гдје је страдала петогодишња дјевојчица.
Фото: portalkrug/Instagram/Screenshot

На мјесту гдје се јуче догодио стравичан удес у ком је живот изгубила петогодишња дјевојчица данас усликани дирљиви призори након што су грађани читавог дана на мјесту погибије остављали цвијеће, играчкице и палили свијеће.

Подсјетимо, Краљево и читава Србија остали су у немогућем болу и невјерици након несреће која се догодила у Улици Четвртог краљевачког батаљона, када је аутомобил излетио са коловоза и на пјешачкој стази покосио мајку са двоје мале дјеце.

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Епилог стравичног удеса добио је најтежи могући сценарио - петогодишња дјевојчица подлегла је повредама у Универзитетској дјечијој клиници у Тиршовој у Београду.

Несрећа се догодила у вечерњим сатима, око 19 часова, на шеталишту крај кеја. Према ријечима очевидаца, четворочлана породица – мајка, отац, петогодишња дјевојчица и беба старости годину и по дана у колицима – мирно је шетала тротоаром.

Трагедија је наступила када је путничко возило, којим је управљао млађи возач, усљед неприлагођене брзине изгубило контролу над управљачем. Ауто се најприје сударио са другим возилом на коловозу, а потом силовито прелетио ивичњак и директно улетио на пјешачку зону.

- Чуо се страховит прсак лимарије, а онда и јауци. Аутомобил је буквално покосио мајку и дјецу и одбацио их низ косину кеја све до жичане ограде градског базена. Отац је за длаку избјегао ударац, али је гледао како му ауто односи најмилије. Призор дјечијих колица згужваних на ливади никада нећу заборавити - испричао је један од очевидаца који се затекао на мјесту трагедије.

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Градоначелник Краљева др Предраг Терзић објавио је данас на свом Фејсбук налогу да ће у Краљеву, на дан сахране петогодишње дјевојчице која је преминула од посљедица повреда задобијених у саобраћајној несрећи, бити проглашен дан жалости.

- Поводом трагичне погибије наше петогодишње суграђанке, Град Краљево ће на дан њене сахране прогласити дан жалости - навео је Терзић.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Краљево

Саобраћајна несрећа

погинула дјевојчица

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