Док Влада Српске нуди средства за развоj, Петровић Семберцима нуди изговоре

Аутор:АТВ редакција
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Док Влада Републике Српске на челу са премијером Савом Минићем показује пуну спремност и ликвидност да одмах инвестира и коначно ријеши деценијске проблеме мјештана Семберије, први човјек Бијељине Љубиша Петровић по ко зна који пут показао је потпуни аматеризам.
Наиме, предсједник Минић је данас посјетио је Семберију са јасним циљем да Влада финансира и коначно ријеши вишегодишњи проблем водоснабдијевања мјештана села Кацевац, Бањица и Јоховац.
Међутим, састанак одржан у фискултурној сали Основне школе "Ћирило и Методије" у Главичицама, претворио се у још једно разобличавање нерада градске администрације на челу са Љубишом Петровићем.
Умјесто да премијера дочека са спремном документацијом у Градској управи, Петровић је шетао делегацију од зборнице до школске сале.
"Ја не знам о каквим је непријатностима ријеч. Када сам тражио састанак, речено је да ће бити у Градској управи, па неће, па у зборници, па у сали... Рекао сам може и под дрво, мени је свеједно. Мислим да је ово кренуло у неком предизборном правцу, а ја нисам зато дошао и зато ћу скратити причу. Овдје је реномирана фирма која ако каже да је ово у реду, Влада Републике Српске ће одмах одобрити средства. Ја сам премијер и ја одобравам средства. Нека струка каже да је у реду и данас одобравам. Влада је ликвидна, желимо да улажемо у Семберију и желимо ово да ријешимо", рекао је одлучно премијер Саво Минић.
Међутим, када је ријеч препуштена струци, услиједио је хладан туш за градске власти.
Васо Новаковић из Института за примјењену геологију и водоинжењеринг Бијељина открио је да папири које Петровић представља као капитални пројекат уопште не могу послужити за изградњу водовода.
"Извршио сам увид у постојећу документацију и могу да кажем да то није ни почетак ефикасног рјешавања водоснабдијевања ових села. Времена немамо, а средства су ограничена. Водовод ових мјесних заједница није чак ни на нивоу идејног пројекта, него обичног идејног рјешења које треба иновирати јер не предвиђа ниједан једини резервоар", оголио је истину Новаковић.
Када је Петровић покушао да се оправда тврдњом да је спреман "транспортни цјевовод" и да Град стоји иза тога, из Института су га брзо демантовали пред свим окупљеним мјештанима, истакавши да цјевовод није исто што и функционалан водоводни систем.
На Петровићеве упадице да је све то за њега "разочаравајуће", премијер Минић му је кратко поручио: "Није то тако, све доживљаваш трагично, вјеруј ми."
Још једном се потврдило док Влада Републике Српске нуди конкретна средства и развој, Љубиша Петровић Семберцима нуди само изговоре, политичке представе и недовршене папире.
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