У Грчкој за неколико сати избило 40 пожара

Аутор:АТВ редакција
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Готово 40 нових пожара избило је широм Грчке за неколико сати, објавили су грчки ватрогасци.
Највећи пожар је на острву Саламини, гдје се налази највећа база грчке ратне морнарице. База није угрожена, навели су ватрогасци.
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Усред борбе са пожарима радници требињског Комуналног предузећа помажу и животињама
Ватра се пробила кроз кланац, а гасили су га бројни авиони и хеликоптери. Распоређене су велике јединице професионалних и добровољних ватрогасца, објавила је државна телевизија ЕРТ.
Због пожара на отвореном у области Беотија, у централној Грчкој, данас по подне наређена је евакуација становника у областима око села Агиос Власиос и Цукаладес.
Ватра је захватила ниско растиње, а у гашењу учествује 58 ватрогасаца са 17 возила, преноси Катимерини.
Претходно је за гашење пожара из ваздуха било распоређено 14 авиона и четири хеликоптера.
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У Београду јак пљусак праћен грмљавином: Падало и на планини захваћеној пожаром
Због суше је ризик од пожара у великом дијелу Грчке и даље висок, истичу из цивилне заштите.
Температура у центру Атине данас је достигла 40 степени Целзијусових, а прогнозира се да ће се тренутни топлотни талас одржати до почетка идуће седмице.
(Срна)
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