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У Грчкој за неколико сати избило 40 пожара

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 21:59

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Ватрогасци се приближавају високим пламеновима на планини Китаирон близу Порто Гермена, сјеверозападно од Атине, Грчка, понедјељак, 3. августа 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Petros Giannakouris

Готово 40 нових пожара избило је широм Грчке за неколико сати, објавили су грчки ватрогасци.

Највећи пожар је на острву Саламини, гдје се налази највећа база грчке ратне морнарице. База није угрожена, навели су ватрогасци.

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Ватра се пробила кроз кланац, а гасили су га бројни авиони и хеликоптери. Распоређене су велике јединице професионалних и добровољних ватрогасца, објавила је државна телевизија ЕРТ.

Због пожара на отвореном у области Беотија, у централној Грчкој, данас по подне наређена је евакуација становника у областима око села Агиос Власиос и Цукаладес.

Ватра је захватила ниско растиње, а у гашењу учествује 58 ватрогасаца са 17 возила, преноси Катимерини.

Претходно је за гашење пожара из ваздуха било распоређено 14 авиона и четири хеликоптера.

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Због суше је ризик од пожара у великом дијелу Грчке и даље висок, истичу из цивилне заштите.

Температура у центру Атине данас је достигла 40 степени Целзијусових, а прогнозира се да ће се тренутни топлотни талас одржати до почетка идуће седмице.

(Срна)

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Тагови :

Грчка

пожар

Ватрогасци

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