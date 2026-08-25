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Америка укида визе за око 200.000 странаца

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 19:29

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Крупни план Капитола САД са америчком заставом.
Фото: Ben Kelsey/Pexels

Администрација предсједника САД Доналда Трампа припрема се да укине визе за око 200.000 странаца, што би било највеће масовно укидање виза у историји Сједињених Држава, јавио је АП.

Позивајући се на документе Стејт департмента и двојицу америчких званичника, АП наводи да би мјера била усмјерена на подносиоце захтјева за пословне и туристичке визе који су поднијели захтјев за азил или га тренутно траже.

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Трампова администрација спровела је знатне промјене имиграционе политике од повратка на функцију у јануару 2025. године, укључујући повећан број депортација, проширење притвора и пооштравање ограничења за подносиоце захтјева за визе.

(Срна)

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Тагови :

Америка

Вашингтон

виза

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