Америка укида визе за око 200.000 странаца

Аутор:АТВ редакција
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Администрација предсједника САД Доналда Трампа припрема се да укине визе за око 200.000 странаца, што би било највеће масовно укидање виза у историји Сједињених Држава, јавио је АП.
Позивајући се на документе Стејт департмента и двојицу америчких званичника, АП наводи да би мјера била усмјерена на подносиоце захтјева за пословне и туристичке визе који су поднијели захтјев за азил или га тренутно траже.
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Трампова администрација спровела је знатне промјене имиграционе политике од повратка на функцију у јануару 2025. године, укључујући повећан број депортација, проширење притвора и пооштравање ограничења за подносиоце захтјева за визе.
(Срна)
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