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Како ће Бањалука прикупити финансијска средства за обнову водоводне мреже?

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Аутор:

Теодора Беговић
25.08.2026 19:13

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Мрежни систем водовода.
Фото: АТВ

Република Српска је кренула у пројекат изградње и обнове водоводне и канализационе мреже широм Српске.

Пројекти вриједни скоро 17 милиона евра успјели су промаћи „ажурној” бањалучкој градској управи. Још један у низу пропуштених пројеката, док људи данима, неки и мјесецима, немају ни капи воде. Питали смо Град и Водовод гдје су покушали да нађу средства за изградњу канализационе и обнову водоводне мреже.

Град Бањалука и градски Водовод још немају јасну и потпуну слику гдје ће и како набавити новац за обнову водоводне мреже у Бањалуци. Градоначелник истиче да се град пријавио за пројекат који преко међународних донатора реализује ресор Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у износу од 3,5 милиона КМ. Није, каже, знао за пројекат вриједан скоро 17 милиона евра за изградњу и обнову канализационе и водоводне мреже у Српској, који суфинансирају Влада Српске и Европска инвестициона банка.

„Или смо се пријавили, или је то јавни позив у који нисмо имали увид. Онда то може бити наш пропуст, али ми је жао због тога. Свака марка, од било кога, а поготово од наше Владе која треба да води рачуна о нама, нама је драгоцјена. Нема разлога да се не пријавимо. Могу само да критикујем сараднике ако је то толико било јавно, а нисмо се пријавили”, тврди градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић.

Можда сте закључили из прве изјаве да градоначелник не зна о којем је пројекту ријеч. Па ипак, у наставку изјаве открио је да је и те како упућен у то ко је прошао на конкурсу.

„Мени је драго због свих градова који су прошли. Видио сам да су то били Требиње, Теслић, Градишка, Приједор и радујем се због других градова. Волио бих да је ту Бањалука, али хајде да видимо о чему се ради”, додао је градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић.

На који начин Град и бањалучки Водовод планирају да нађу средства за обнову водоводне мреже питали смо и директора бањалучког Водовода, Радована Мајкића, који данас није желио да коментарише ову тему, рекавши да није позван о томе да говори, иако дневно има 12 познатих кварова на тој истој водоводној мрежи, чијим сваким километром управља без обзира на то ко је изгради или обнови. Имајући у виду како је ову тему коментарисао прошлог уторка, дјелује да је упутније да је више не коментарише.

Због ко зна каквог разлога или ко зна чијег немара у Градској управи, Бањалука се није нашла на списку локалних заједница које ће санирати и изградити нови водоводни систем. На списку су се нашли: Добој, Градишка, Лакташи, Приједор, Прњавор, Теслић, Требиње, Вукосавље, Рогатица, Невесиње, Источна Илиџа, Нови Град, Милићи, Челинац и Зворник. Стручњаци процјењују да Бањалуци за одржавање водоводне мреже годишње треба око 30 милиона марака. Још није познато колико је водоводне мреже обновљено у Бањалуци у претходним годинама јер Водовод не зна, а Град не одговара на мејл.

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Тагови :

Бањалука

водовод

Драшко Станивуковић

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