Јована Јеремић пуца од самопоуздања након операције: Показала силиконе

Аутор:АТВ редакција
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Водитељка Јована Јеремић оперисала је недавно груди и уградила силиконе.
Неко вријеме је носила медицински грудњак док је трајао процес опоравка, међутим редовно се појављивала у јавности.
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Она је сада скинула тај прслук те показала како изгледају силикони на њој.
Јована Јеремић се скоцкала за снимање једне емисије, на себи је имала мини хаљину са огромним прорезом између груди, па су силикони били у првом плану.
Водитељка је самоувјерено ходала, поносно је показала нове груди, а како можемо да примјетимо њима је јако задовољна.
Подсјетимо, Јована се недавно огласила из болнице и открила како се осјећа након естетског захвата коме се подвргла.
- Добро сам, носим сада ово још који дан. Доктор каже да је све океј, најгоре сам изгурала. Није лако отићи на увећање груди, то много боли... За све који желе да знају да заиста боли.
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Водитељка је истакла да јој основни проблем није био изглед, већ да је након рођења ћерке била неопходна естетска интервенција:
- Мени није било проблематично, имала сам добре груди, али Леа је исисала све из мене, није ми се растезала кожа, али је била неопходна корекција - објаснила је она.
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