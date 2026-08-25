Logo

Јована Јеремић пуца од самопоуздања након операције: Показала силиконе

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 20:00

Коментари:

1
Јована Јеремић стиже на гостовање у емисију, а велики деколте показује силиконе које је уградила.
Фото: jeremicjovana/Instagram/Screenshot

Водитељка Јована Јеремић оперисала је недавно груди и уградила силиконе.

Неко вријеме је носила медицински грудњак док је трајао процес опоравка, међутим редовно се појављивала у јавности.

Пешкири

Регион

Гост у апартману тражио чисте пешкире: Одговор власника га шокирао

Она је сада скинула тај прслук те показала како изгледају силикони на њој.

Јована Јеремић се скоцкала за снимање једне емисије, на себи је имала мини хаљину са огромним прорезом између груди, па су силикони били у првом плану.

Водитељка је самоувјерено ходала, поносно је показала нове груди, а како можемо да примјетимо њима је јако задовољна.

Подсјетимо, Јована се недавно огласила из болнице и открила како се осјећа након естетског захвата коме се подвргла.

- Добро сам, носим сада ово још који дан. Доктор каже да је све океј, најгоре сам изгурала. Није лако отићи на увећање груди, то много боли... За све који желе да знају да заиста боли.

илу-завјесе-радијатор-дневни боравак-09112025

Савјети

Према народном вјеровању ове ствари никада не треба бацати из куће

Водитељка је истакла да јој основни проблем није био изглед, већ да је након рођења ћерке била неопходна естетска интервенција:

- Мени није било проблематично, имала сам добре груди, али Леа је исисала све из мене, није ми се растезала кожа, али је била неопходна корекција - објаснила је она.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Јована Јеремић

Силиконске груди

водитељка

Коментари (1)

Прочитајте више

Кошаркаши Борца.

Кошарка

КК Борац: У нову сезону са младим снагама

2 ч

0
Жена у ружичастој хаљини разиграно баца аргентинске пезосе у затвореном простору.

Занимљивости

Од 31. августа почиње финансијско васкрсење: Ова 3 знака остављају беспарицу иза себе

4 ч

0
Из ријеке Неретве код Мостара извучен сом од 2 метра и тежак 50 килограма.

Градови и општине

Рибари из Неретве извукли грдосију од 2 метра и 50 килограма (ВИДЕО)

5 ч

0
Ватрогасно возило пролази између изгорелих аутомобила након шумског пожара на јадранској магистрали код Омиша, у јужној Хрватској, у петак, 14. августа 2026. године.

Регион

Након стравичног пожара у Омишу, одлучила поклонити аутомобил некоме коме је најпотребнији

6 ч

0

Више из рубрике

Слободан Батјаревић Цобе пјевач стоји у црном одијелу и гледа у даљину.

Сцена

''Најмлађи дјед на естради'' Цобе добио прву унуку са 39 година

6 ч

0
Нема Србина који не воли "Врућ ветар", а умало није емитована: Прије сваке епизоде се водила расправа

Сцена

Нема Србина који не воли "Врућ ветар", а умало није емитована: Прије сваке епизоде се водила расправа

8 ч

0
Карлеуша отворила душу о Душку послије помирења

Сцена

Карлеуша отворила душу о Душку послије помирења

9 ч

0
Брус Вилис један од најпознатијих холивудских глумаца

Сцена

Кћерка Бруса Вилиса открила чега се плаши након његове дијагнозе

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

22

Савић: У петак састанак у Влади о проблему недостатка мјеста у вртићу "Чика Јова Змај"

22

10

Назире се смиривање тензија: Цијене сирове нафте пале за више од три одсто

21

59

У Грчкој за неколико сати избило 40 пожара

21

55

Додик: Приватни сектор све више носи привреду Српске, привредници морају имати сигурност

21

43

Усред борбе са пожарима радници требињског Комуналног предузећа помажу и животињама

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима