Сабор демобилисаних бораца "Ми знамо зашто!" - 30. августа у Хан Пијеску

Аутор:АТВ редакција
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У Хан Пијеску ће, у недјељу 30. августа, бити одржан Сабор демобилисаних бораца „Ми знамо зашто!”.
То је знак захвалности према онима који су у темеље Републике Српске уградили своје животе и дијелове тијела. Сабор је показатељ идеје српског јединства. Борци шаљу јасну поруку: Знамо зашто памтимо. Знамо зашто поштујемо. Знамо зашто чувамо.
Војска и Полиција Републике Српске одбраниле су српска огњишта и створиле Републику Српску. Хан Пијесак је у рату био мјесто командовања и одлука које је спроводио Главни штаб Војске Републике Српске. Тамо је одржана и прва смотра војске и полиције. Сада ће бити одржан и сабор који, како тамо кажу, није само прилика за сусрет и дружење са демобилисаним борцима и полицијом Српске, већ и сјећање, помен и поштовање за оне који су стварали Републику Српску.
Тај догађај треба да буде окупљање људи као знак захвалности свима који су стварали Српску. То је промоција идеје српског јединства, без обзира на то којој политичкој партији демобилисани борци припадају, поручују из Борачке организације Хан Пијесак.
На сабор српског јединства позвани су демобилисани борци, ратни војни инвалиди, породице погинулих бораца, удружења грађана, политичке партије и сви они који поштују лик и дјело српског борца.
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