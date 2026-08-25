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У Шпанији од врућине овог љета преминуло више од 5.000 особа

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 21:03

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У Шпанији од врућине овог љета преминуло више од 5.000 особа
Фото: Envato/aowsakornprapat

Врућине су овог љета у Шпанији однијеле 5.030 живота, показали су подаци Система за праћење смртности Института "Карло трећи".

Посебно велики број смртних случајева забиљежен је у јулу /2.025/ и августу /1.945/.

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Ово љето већ је постало најсмртоносније откако је систем почео да прикупља податке 2015. године.

Претходни рекорд забиљежен је љета 2022. године, када је број смртних случајева достигао 4.789.

(Срна)

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Тагови :

Шпанија

врућина

преминули од врућине

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