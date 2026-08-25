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Женско име које црква дуго није признавала: Временом је постало једно од најпопуларнијих

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 20:24

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Радосна сјевојчица се игра са љубичастим аутићем играчком по сунчаном дану у парку.
Фото: Polesie Toys/Pexels

У једном тренутку појавило се име за дјевојчице које није потекло из црквених књига нити из народних обичаја, већ из књижевности. Било је ново, необично, „измишљено“ и дуго је изазивало недоумице међу онима који су га први пут чули.

Скоро вијек и по црква га није признавала у обреду крштења. Ипак, временом је престало да буде само поетска игра ријечи и постало је једно од најпрепознатљивијих женских имена са прелијепим надимком.

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Светлана је једно од ријетких имена са тачно познатим датумом настанка. Појавило се захваљујући пјесницима и дуго је било третирано као „књижевна измишљотина“.

Име Светлана први пут се појавило 1802. године у романси Александра Востокова „Светлана и Мстислав“. Ширу популарност донијела му је балада Василија Жуковског „Светлана“, написана 1813. године. Она је постала једна од најпознатијих у своје вријеме и упознала читаоце са новим именом.

Жуковски га је створио од словенских коријена „свет“ и „лан“ (у староруском – „земља“). Симболично, значење имена је „свијетла земља“ или „она која носи свјетлост“.

Зашто црква није признавала име Светлана

У 19. вијеку црква није дозвољавала да се дјевојчице крсте именом Светлана. У календару светаца га није било. Сматрало се да је то „измишљотина“ и да нема везе са хришћанском традицијом.

Зато су дјевојчицама при крштењу давали друга имена – Фотинија и Фотина, која су имала исто значење на грчком језику. Ситуација се промијенила тек 1943. године, када је Светлана званично уврштена у црквени календар.

У периоду од 1950-их до 1970-их година у СССР-у, Светлана је постала једно од најпопуларнијих имена. У великим градовима добијала га је скоро свака трећа дјевојчица.

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Томе је допринијело више фактора: препознатљивост захваљујући балади, звучност, а онда и личност Светлане Алилујеве – Стаљинове кћерке. Име је престало да буде књижевно и постало је свакодневно, пише ЖенаБлиц.

Данас је популарност имена Светлана опала, али се и даље налази међу 50 најчешћих женских имена у Русији. У Србији више није толико често, али се највеће звијезде музике, глуме и спорта које су обиљежиле једну епоху баш тако зову: Светлана Ражнатовић, Светлана Бојковић, Светлана Китић.

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Тагови :

Дјевојчица

Имена

најљепша имена за дјевојчице

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