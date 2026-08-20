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Три најљепша библијска имена за дјечаке: Имају моћно значење

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 14:46

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беба новорођенче мало дијете
Фото: Pexel/Emma Bauso

Када дође тренутак да се одабере име за дијете, многи родитељи инспирацију траже у Старом и Новом завјету.

Најпопуларнија имена имају занимљиво значење, а када их чујете, схватићете колико су заправо омиљена јер се налазе на листама водећих у посљедњих неколико година.

Посјечена стабла у центру Бањалуке

Бања Лука

Посјечена стабла у центру Бањалуке

Павле

Име Павле потиче из латинског језика односно од речи Пауллус што у преводу значи "мали", "скроман" или "ситне грађе". Иако би овакво значење могло да укаже на физичку слабост, име се кроз историју везивало за велику духовну снагу и ауторитет.

У хришћанском свијету заживјело је захваљујући Апостолу Павлу. Вјерује се да особе које се овако зову краси скромност и унутрашњи мир.

Име Јаков јестарохебрејског поријекла (од имена Yа'аqов) и носи моћну библијску симболику. Његово основно значење је "Бог штити".

Према предању, Јаков је био син Исака и брат близанац Исава. Приликом рођења, држао је Исава за пету, па се име често тумачи и као "онај који држи за пету" или метафорички "онај који прати/насљеђује".

У духовном смислу, име симболизује заштиту, снагу и истрајност.

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Занимљивости

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Гаврило

Име Гаврило посједује снажно духовно значење и потиче из хебрејског језика, од имена Габриел. Његова значења су: Бог је моја снага" или "Божја моћ", "Божји човјек" или "Снажан човјек уз Божју помоћ".

Име је нераскидиво повезано са Светим архангелом Гаврилом, који је у хришћанству и исламу познат као благовесник односно онај који доноси радосне вијести.

Дјеца којима се додели ово име бивају заштићена, јака и непоколебљива.

(БлицЖена)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Дјеца

Име

породица

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