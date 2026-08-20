Три најљепша библијска имена за дјечаке: Имају моћно значење

Аутор:АТВ редакција
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Када дође тренутак да се одабере име за дијете, многи родитељи инспирацију траже у Старом и Новом завјету.
Најпопуларнија имена имају занимљиво значење, а када их чујете, схватићете колико су заправо омиљена јер се налазе на листама водећих у посљедњих неколико година.
Бања Лука
Посјечена стабла у центру Бањалуке
Име Павле потиче из латинског језика односно од речи Пауллус што у преводу значи "мали", "скроман" или "ситне грађе". Иако би овакво значење могло да укаже на физичку слабост, име се кроз историју везивало за велику духовну снагу и ауторитет.
У хришћанском свијету заживјело је захваљујући Апостолу Павлу. Вјерује се да особе које се овако зову краси скромност и унутрашњи мир.
Име Јаков јестарохебрејског поријекла (од имена Yа'аqов) и носи моћну библијску симболику. Његово основно значење је "Бог штити".
Према предању, Јаков је био син Исака и брат близанац Исава. Приликом рођења, држао је Исава за пету, па се име често тумачи и као "онај који држи за пету" или метафорички "онај који прати/насљеђује".
У духовном смислу, име симболизује заштиту, снагу и истрајност.
Занимљивости
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Име Гаврило посједује снажно духовно значење и потиче из хебрејског језика, од имена Габриел. Његова значења су: Бог је моја снага" или "Божја моћ", "Божји човјек" или "Снажан човјек уз Божју помоћ".
Име је нераскидиво повезано са Светим архангелом Гаврилом, који је у хришћанству и исламу познат као благовесник односно онај који доноси радосне вијести.
Дјеца којима се додели ово име бивају заштићена, јака и непоколебљива.
(БлицЖена)
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