Поправљао аутомобил и погинуо у дворишту куће

Аутор:АТВ редакција
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У дворишту у Суњи у сриједу око 20 сати погинуо је мушкарац (54) приликом поправљања возила.
Како је саопштила ПУ сисачко-мославачка, аутомобил је био подигнут дизалицом, али дошло је до склизнућа возила с дизалице, које је пало на 54-годишњака. Погинуо је на мјесту.
Полиција третира догађај као несретан случај са смртном посљедицом те слиједи посебан извјештај надлежном државном тужилаштву, преноси Дневник.хр.
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