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Поправљао аутомобил и погинуо у дворишту куће

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 14:21

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Аутомеханичар поправља ауто.
Фото: Pexels

У дворишту у Суњи у сриједу око 20 сати погинуо је мушкарац (54) приликом поправљања возила.

Како је саопштила ПУ сисачко-мославачка, аутомобил је био подигнут дизалицом, али дошло је до склизнућа возила с дизалице, које је пало на 54-годишњака. Погинуо је на мјесту.

Полиција третира догађај као несретан случај са смртном посљедицом те слиједи посебан извјештај надлежном државном тужилаштву, преноси Дневник.хр.

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Тагови :

Хрватска

несрећа

Црна хроника

погинуо мушкарац

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