Јелена Тривић скупила 1.458 гласова, НФ далеко испод цензуса

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Народног фронта и кандидат за Народну скупштину Републике Српске Јелена Тривић освојила је свега 1.458 гласа, док је у Бањалуци освојила само 874.
Њен Народни фронт са скоро 11.000 гласова испод је цензуса.
Тривић је поређења ради на локалним изборима 2024. године као кандидат за градоначелника Бањалуке освојила 13.500 гласова, а суноврат политичке опције коју предводи запечаћен је на овим изборима.
Радислав Дончић који је 2022. године освојио директан мандат са 2.069 гласова као кандида ПДП-а, а онда исти задржао и прешао код Тривићке, освојио је 517 гласова и далеко је од НСРС.
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Жељко Дубравац, такође функционер Народног фронта, који је преко компензационе листе ДНС-а стигао у НСРС, а онда прешао код Тривићке освојио је око 2.000 гласова за ПД ПСБиХ. Напомињемо да је ријеч о далеко већој изборној јединици која окупља доста већи број гласача него што је случај за Народну скупштину.
Јелена Тривић је у политичку борбу преко Народног фронта ушла након сукоба са Драшком Станивуковићем у ПДП-у и изборног пораза н 2022. године када је освојила 273.000 гласова.
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Међутим, Тривићка није успјела наплатити подршку коју је имала на општим изборима као кандидат за предсједника Републике Српске. Умјесто тога, везала је три пораза. Први од Драшка Станивуковића у трци за градоначелника Бањалуке 2024. године. Након тога, услиједила је присилна коалиција на којој је Тривић изашла уз титулу "премијер", да би њен изборни наратив преузео Станивуковић чиме је Тривићка испала из опције за мандатара.
Трећи пораз услиједио је на овим изборима, гдје је Јелена Тривић у читавој Изборној једини 3 освојила мање гласова него Радислав Дончић 2022. године којег је Тривићка преузела у своју странку.
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