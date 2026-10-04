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Божовић нашао кривца за пораз!

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04.10.2026 21:58

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Маринко Божовић
Фото: ATV

СДС-ов кандидат за члана Предсједништва БиХ Маринко Божовић , рекао је да су опречне поруке које су долазиле из опозиције збуниле бираче.

"Резултати избора који су данас проведени у Републици Српској показују да самовоља било кога не може донијети никакав позитиван резултат", рекао је Маринко Божовић, кандидат СДС-а за српског члана Предсједништва Бих.

Како каже, попречне поруке које су долазиле од стране појединих лидера опозиције су збуниле бираче.

"Ово је максималан могући резултат који се могао остварити. Показује да је трећи кандидат који није био опозициони кандидат убачен као кукавичје јаје",каже Божовић.

Подсјетимо, поред кандидата Маринка Божовића и СНСД-ове Жељке Цвијановић која је однијела побједу, био је Небојша Вукановић из Листе за правду и ред.

Побједа СНСД-а

Подсјетимо, предсједник СНСД-а Милорад Додик прогласио је побједу

Он је истакао да су побједе однијели кандидати ове странке за предсједника Републике Српске Саво Минић и за српског члана Предсједништва Жељка Цвијановић.

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Тагови :

Маринко Божовић

избори

Избори 2026

СДС

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