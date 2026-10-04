Први пут на листи: Колико је Игор Додик освојио гласова

Аутор:Стеван Лулић
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Игор Додик, носилац листе у Изборној јединици три за Народну скупштину и организациони секретар СНСД-а, први пут изашао је на изборе и остварио значајан резултат.
Према прелиминарним резултатима Централне изборне комисије Додик је добио повјерење 18.572 грађана.
Ови резултати се односе на 80 одсто пребројаних гласачких листића.
Подсјећамо, након што је СНСД прогласио побједу, Игор Додик је поручио да су сви постављени циљеви остварени, о чему детаљније можете прочитати на линку у наставку.
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Игор Додик: Циљеви остварени, враћамо Бањалуку и Бијељину
Колико је Драшко Станивуковић тренутно освојио гласова прочитајте на ОВОМ ЛИНКУ.
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