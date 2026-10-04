Колико тренутно Станивуковић има гласова

Аутор:Стеван Лулић
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Лидер Покрета Сигурна Српска Драшко Станивуковић био је носилац листе у Изборној јединици 3 за Народну скупштину.
Централна изборна комисија објавила је прелиминарне резултате према којима је Станивуковић освојио 15.719 гласова.
Овај резултат остварен је на 80 одсто пребројаних гласова и, ако се овакав тренд настави, чини се да ће Станивуковић забиљежити пад у односу на прошле Парламентарне изборе.
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Да подсјетимо, 2022. године, када је био носилац листе испред ПДП-а, Станивуковић је освојио 26.756 гласова.
Пад испред ПСС-а биљежи и Небојша Дринић који тренутно има 6.482, док је прије четири године, када је као и Станивуковић био на листи ПДП-а, имао 8.825. гласова.
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