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Колико тренутно Станивуковић има гласова

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04.10.2026 21:01

Коментари:

4
Предсједник ПСС-а Драшко Станивуковић на конференцији за медије, 5. јула.
Фото: ATV

Лидер Покрета Сигурна Српска Драшко Станивуковић био је носилац листе у Изборној јединици 3 за Народну скупштину.

Централна изборна комисија објавила је прелиминарне резултате према којима је Станивуковић освојио 15.719 гласова.

Овај резултат остварен је на 80 одсто пребројаних гласова и, ако се овакав тренд настави, чини се да ће Станивуковић забиљежити пад у односу на прошле Парламентарне изборе.

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Да подсјетимо, 2022. године, када је био носилац листе испред ПДП-а, Станивуковић је освојио 26.756 гласова.

Пад испред ПСС-а биљежи и Небојша Дринић који тренутно има 6.482, док је прије четири године, када је као и Станивуковић био на листи ПДП-а, имао 8.825. гласова.

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Тагови :

Резултати избора 2026

Драшко Станивуковић

Избори 2026

Коментари (4)

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