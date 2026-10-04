СНСД убједљиво води за Народну скупштину Републике Српске

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
СНСД убједљиво води на изборима за Народну скупштину Републике Српске.
Према првим прелиминарним резузлтатима Централне изборне комисије, на основу 80% пребројаних гласова СНСД је освојио 143.847 гласова.
ПСС - 50.177
СДС - 46.975
ДНС/НПС - 20.901
СП/Демос – 19.937
УС – 19.630
СПС – 16.497
За правду и ред – 16.237
Коалиција за државу – 10.175
Народни фронт – 8.068
Републиканска странка Српске – 5.652
Воља народа Српске – 4.837
Народ и правда – 1.418
Странка за БиХ – 1.351
ХДЗ БиХ/ХСП – 856
Странка Живот - 708
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
6 ч11
Република Српска
6 ч0
Република Српска
6 ч0
Република Српска
6 ч0
Најновије
Најчитаније
23
51
23
31
22
38
22
38
22
20
Тренутно на програму