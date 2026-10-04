Logo

СНСД убједљиво води за Народну скупштину Републике Српске

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
04.10.2026 20:39

Коментари:

0
СНСД убједљиво води за Народну скупштину Републике Српске
Фото: АТВ

СНСД убједљиво води на изборима за Народну скупштину Републике Српске.

Према првим прелиминарним резузлтатима Централне изборне комисије, на основу 80% пребројаних гласова СНСД је освојио 143.847 гласова.

ПСС - 50.177

СДС - 46.975

ДНС/НПС - 20.901

СП/Демос – 19.937

УС – 19.630

СПС – 16.497

За правду и ред – 16.237

Коалиција за државу – 10.175

Народни фронт – 8.068

Републиканска странка Српске – 5.652

Воља народа Српске – 4.837

Народ и правда – 1.418

Странка за БиХ – 1.351

ХДЗ БиХ/ХСП – 856

Странка Живот - 708

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Резултати избора 2026

Избори 2026

Народна скупштина Републике Српске

Коментари (0)

Више из рубрике

Милорад Додик СНСД

Република Српска

Додик прогласио побједу: Помарисали смо све

6 ч

11
Резултати за предсједника на 80 одсто

Република Српска

ЦИК објавио прве резултате: Минић надомак побједе

6 ч

0
Радован Ковачевић

Република Српска

"Народ Српске већински стоји иза политика Додика и СНСД, разлика 30.000"

6 ч

0
Полиција РС грб

Република Српска

МУП Српске се поново огласио: Још један инцидент

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

51

СНСД Лакташи однио увјерљиву побједу за све нивое власти

23

31

Какви су резултати Владе Ђајића у бањалучкој Изборној јединици

22

38

Изетбеговић: Нажалост нисам успио, али битно је да је СДА побиједила

22

38

Само један у ТОП 5 није из СНСД-а: Ко од кандидата за НСРС има највише гласова

22

20

Јелена Тривић скупила 1.458 гласова, НФ далеко испод цензуса

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима