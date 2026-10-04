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Комшић остао без мандата

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04.10.2026 21:22

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Комшић остао без мандата
Фото: Anadolu

Предсједник Демократске фронте Жељко Комшић остао је без мандата у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ.

У Изборној јединици 3A, директан мандат су добили Харис Захирагић (СДА), Џемал Смајић (СБиХ), Саша Магазиновић (СДП) и Елмедин Конаковић (НиП).

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Демократска фронта је била тек шеста по броју гласова, а испред њих, а такође без мандата, је остала Наша странка.

Иначе, Жељко Комшић се не налази на компензацијској листи своје странке, него компензацијску листу носи Џенан Ђонлагић.

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Тагови :

Жељко Комшић

ПД ПС БиХ

Резултати избора 2026

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