Комшић остао без мандата

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Демократске фронте Жељко Комшић остао је без мандата у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ.
У Изборној јединици 3A, директан мандат су добили Харис Захирагић (СДА), Џемал Смајић (СБиХ), Саша Магазиновић (СДП) и Елмедин Конаковић (НиП).
Република Српска
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Демократска фронта је била тек шеста по броју гласова, а испред њих, а такође без мандата, је остала Наша странка.
Иначе, Жељко Комшић се не налази на компензацијској листи своје странке, него компензацијску листу носи Џенан Ђонлагић.
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