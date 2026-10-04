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Филиповић увјерљиво води, Изетбеговић губи од Бећировића

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04.10.2026 20:06

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Филиповић увјерљиво води, Изетбеговић губи од Бећировића
Фото: Anadolu/Ahmet Besic

Према првим информацијама које објављују федерални медији, кандидат за члана Предсједништва БиХ Денис Бећировић води са 118.000 гласова у односу на Бакира Изетбеговића који има 110.000 гласова.

Када је у питању хрватски члан Предсједништва БиХ, ХДЗ-ова Даријана Филиповић има предност од 30.000 гласова у односу на ДФ-овог Славена Ковачевића. Она има 69.000 гласова, док Ковачевић има 39.000. Зденко Лучић има 32.000 гласова.

Подсјећамо да су ово и даље незванични подаци које медији добијају директно од изборних штабова политичких партија.

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Тагови :

Резултати избора 2026

Предсједништво БиХ

Избори 2026

Денис Бећировић

Бакир Изетбеговић

Даријана Филиповић

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