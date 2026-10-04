Филиповић увјерљиво води, Изетбеговић губи од Бећировића

Аутор:АТВ редакција
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Према првим информацијама које објављују федерални медији, кандидат за члана Предсједништва БиХ Денис Бећировић води са 118.000 гласова у односу на Бакира Изетбеговића који има 110.000 гласова.
Када је у питању хрватски члан Предсједништва БиХ, ХДЗ-ова Даријана Филиповић има предност од 30.000 гласова у односу на ДФ-овог Славена Ковачевића. Она има 69.000 гласова, док Ковачевић има 39.000. Зденко Лучић има 32.000 гласова.
Подсјећамо да су ово и даље незванични подаци које медији добијају директно од изборних штабова политичких партија.
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