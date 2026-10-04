Предсједништво БиХ: Цвијановић сигурна, дебакл Вукановића

Аутор:АТВ редакција
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Према првим информацијама резултата општих избора за Предсједништво БиХ, кандидат СНСД-а Жељка Цвијановић има увјерљиву и недостижну предност у односу на два противкандидата СДС-овог Маринка Божовића и лидера Листе за правду и ред Небојшу Вукановића.
Прелиминарни резултати ЦИК-а кажу да Жељка Цвијановић, кандидат СНСД-а има 213.812 освојених гласова. Другопласирани је СДС-ов Маринко Божовић са 102.897, док је на трећем мјесту Небојша Вукановић са 67.707.
Према посљедњим информацијама које објављује СНСД-а, кандидат за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић има освојених 142.000 гласова, док другопласирани Маринко Божовић има 69.000. Трећи је лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић са 41.000 освојених гласова.
Цвијановић има 29.472 гласова, други је СДС-ов Маринко Божовић са 14.339, а посљедњи је Небојша Вукановић са 6.089.
Напомињемо да је ријеч о првим пројекцијама које долазе из странака у 19:32.
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