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Предсједништво БиХ: Цвијановић сигурна, дебакл Вукановића

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04.10.2026
19:35=>21:14

Коментари:

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Предсједништво БиХ: Цвијановић сигурна, дебакл Вукановића
Фото: ATV

Према првим информацијама резултата општих избора за Предсједништво БиХ, кандидат СНСД-а Жељка Цвијановић има увјерљиву и недостижну предност у односу на два противкандидата СДС-овог Маринка Божовића и лидера Листе за правду и ред Небојшу Вукановића.

Резултати избора за члана Предсједништва БиХ у 20:05

Прелиминарни резултати ЦИК-а кажу да Жељка Цвијановић, кандидат СНСД-а има 213.812 освојених гласова. Другопласирани је СДС-ов Маринко Божовић са 102.897, док је на трећем мјесту Небојша Вукановић са 67.707.

Према посљедњим информацијама које објављује СНСД-а, кандидат за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић има освојених 142.000 гласова, док другопласирани Маринко Божовић има 69.000. Трећи је лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић са 41.000 освојених гласова.

Резултати избора за члана Предсједништва БиХ у 19:32

Цвијановић има 29.472 гласова, други је СДС-ов Маринко Божовић са 14.339, а посљедњи је Небојша Вукановић са 6.089.

Напомињемо да је ријеч о првим пројекцијама које долазе из странака у 19:32.

Напомињемо да све детаље можете наставити да пратите уз АТВ. Наши репортери налазе се у изборним штабовима најважнијих странака и доносе најновије информације о резултатима општих избора у БиХ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Резултати избора 2026

Жељка Цвијановић

Небојша Вукановић

Маринко Божовић

Предсједништво БиХ

Избори 2026

Коментари (8)

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