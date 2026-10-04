Историјски ниска излазност, гласало 1.3 милиона грађана

Аутор:АТВ редакција
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На општим изборима у БиХ право гласа искористило је 1.3 милиона грађана, односно 40,47 одсто регистрованих бирача чиме је постотак излазности на овим изборима најмањи у историји.
Највећа излазност је у Бањалуци, а најмања у Сарајеву, јавља дописник АТВ-а.
Највећа излазност на изборима у БиХ била је 1996. године када је изашло 83 одсто бирача. Двије године касније на општим изборима 1998. године излазност је износила 73 одсто.
На изборима одржаним 2000. године излазност је износила 64,4 одсто.
Први избори са четворогодишњим мандатом одржани 2002. године донијели су излазност од 55,5 одсто, а четири године касније, 2006. године излазност је износила 55,31 одсто.
За изборе 2010. године излазност је износила 56,52 одсто, а 2014. године 54,47 одсто.
Благи пад био је евидентан и 2018. године када је излазност износила 54,02 одсто, а на прошлим општим изборима 2022. године излазност је износила 51,45 одсто.
Напомињемо да ови резултати излазности још увијек нису коначни, јер нису затворена сва биралишта. Међутим, бројка се неће значајније мијењати.
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