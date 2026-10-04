МУП Српске се поново огласио: Још један инцидент

Аутор:АТВ редакција
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Током изборног дана забиљежен је још један инцидент, четврти овог дана, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Републике Српске.
Из МУП-а су навели да је, ипак, изборни дан у Републици Српској протекао мирно и без већих инцидената.
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"09,45 часова у мјесту Челебићи, Град Фоча полицијски службеници су поступали по пријави нарушавања јавног реда и мира да је лице М.Р. (посматрач) физички напало лице П.О., члана Изборне комисије. Лицу М.Р. је издат прекршајни налог због почињеног прекршаја из члана 12. Закона о јавном реду и миру (туча и физички напад)", навели су из МУП-а.
Други инцидент пријављен је у 12,20 часова када је Н.Б. пријавио да га је на бирачком мјесту Појезна, Град Дервента да вербално напало лице Д.В.
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"Против пријављеног лица надлежном суду биће поднесен захтјев за покретање прекршајног поступка због почињеног прекршаја из члана 8. Закона јавног реда и мира (вријеђање)", истичу у МУП-у.
У 15,00 часова стигла је пријава и четвртог инцидента.
"Полицијски службеници су поступали по пријави лица Е.Х. који је пријавио лице А.К. да је на бирачком мјесту Дивич, Град Зворник упућивао увреде његовој супрузи Е.Х., предсједници тог бирачког мјеста. Лицу А.К. уручен је прекршајни налог због почињеног прекршаја по члану 7. Закона о јавном реду и миру (свађа, вика, вриска и непристојно понашање)", појаснили су у МУП-у Српске.
Посљедњи инцидент пријављен је у 17,12 часова у мјесту Доњи Рибник.
"Полицијски службеник је спријечио нарушавање јавног реда и мира, кад су лица Ј.Т. и И.Т. вербално напала Ж.Т. кад је возилом довезла непокретно лице, корисника туђе његе и помоћи. Лица Ј.Т. и И.Т. су санкционисана прекршајно санкционисана у складу са чланом 8. Закона о јавном реду и миру", закључују у МУП-у.
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