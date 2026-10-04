Logo

Добој прогласио побједу Минића и Цвијановић

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
04.10.2026 19:49

Коментари:

1
Добој прогласио побједу Минића и Цвијановић
Фото: ATV

Изборни штаб СНСД Добој прогласио је увјерљиву побједу кандидата ове странке на општим изборима - Саве Минића и Жељке Цвијановић, као и листа за Представнички дом ПСБиХ и Народну скупштину Републике Српске.

"На нашим осмјесима видите све. Проглашавам побједу Саве Минића, Жељке Цвијановић, листе за ПД ПСБиХ и листе за НСРС. Захваљујем се свим гласачима који су гласали. Разлика за господина Минића и госпође Цвијановић бројиће се у хиљадама. Ово ће бити најувјерљивија побједа СНСД-а у Добоју", рекао је шеф Изборног штаба СНСД-а и кандидат за посланика у НСРС Данијел Јошић.

Вулић: Хвала грађанима широм Републике Српске, хвала Добојлијама

Кандидат за Представнички дом ПСБиХ Сања Вулић захвалила се грађанима широм Републике Српске и Добојлијама јер су се одупријели интервенционизму и што су јасно рекли да ће Републиком Српском управљати искључиво институције Републике Српске, никакви Шмитови ни слуге глобалиста.

"Желим неизмјерно да се захвалим господину Додику који нам је помогао и данас. Они људи који су били збуњени и нису знали како да гласају, када су видјели име Милорад Додик знали су како и за кога треба гласати. Уз Додика Република Српска са здравим и позитивним политикама нема кризу. Данас смо прогласили побједу СНСД-а. Честитамо Сави Минићу и Жељки Цвијановић на убједљивим побједама", рекла је Вулић.

Градоначелник Добоја Борис Јеринић каже да ова увјерљива побједа СНСД-а у Добоју показује да кроз изборну технологију и скенере показују увјерљиву побједу кандидата СНСД-а.

"Показало се, захваљујући граду Добоју, грађанима, људима који су имали стрпљења, да су свугдје били проблеми, да је нова технологија успорила и смањила број грађана који су изашли на изборе. Моја жеља је да кроз зјеницу ока погледате све грађане, да грађани свој глас дају оним људима којима вјерују. Вјерују оним људима који су овдје и то ме радује", рекао је Јеринић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

СНСД

Резултати избора 2026

Добој

Сања Вулић

Борис Јеринић

Саво Минић

Жељка Цвијановић

Коментари (1)

Прочитајте више

Додик и Минић

Република Српска

Огласио се Додик: Подијелио фотографију са Минићем и послао поруку

7 ч

0
Саво Минић повећава предност, разлика скоро 20.000 гласова

Република Српска

Саво Минић повећава предност, разлика скоро 20.000 гласова

7 ч

0
Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: Минић и Цвијановић у великој предности

7 ч

0
Предсједништво БиХ: Цвијановић сигурна, дебакл Вукановића

БиХ

Предсједништво БиХ: Цвијановић сигурна, дебакл Вукановића

7 ч

8

Више из рубрике

Додик и Минић

Република Српска

Огласио се Додик: Подијелио фотографију са Минићем и послао поруку

7 ч

0
Саво Минић повећава предност, разлика скоро 20.000 гласова

Република Српска

Саво Минић повећава предност, разлика скоро 20.000 гласова

7 ч

0
Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: Минић и Цвијановић у великој предности

7 ч

0
Први резултати избора - Извор СНСД

Република Српска

Први резултати: Минић има 11 хиљада гласова више до Блануше!

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

51

СНСД Лакташи однио увјерљиву побједу за све нивое власти

23

31

Какви су резултати Владе Ђајића у бањалучкој Изборној јединици

22

38

Изетбеговић: Нажалост нисам успио, али битно је да је СДА побиједила

22

38

Само један у ТОП 5 није из СНСД-а: Ко од кандидата за НСРС има највише гласова

22

20

Јелена Тривић скупила 1.458 гласова, НФ далеко испод цензуса

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима