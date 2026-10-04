Добој прогласио побједу Минића и Цвијановић

Аутор:АТВ редакција
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Изборни штаб СНСД Добој прогласио је увјерљиву побједу кандидата ове странке на општим изборима - Саве Минића и Жељке Цвијановић, као и листа за Представнички дом ПСБиХ и Народну скупштину Републике Српске.
"На нашим осмјесима видите све. Проглашавам побједу Саве Минића, Жељке Цвијановић, листе за ПД ПСБиХ и листе за НСРС. Захваљујем се свим гласачима који су гласали. Разлика за господина Минића и госпође Цвијановић бројиће се у хиљадама. Ово ће бити најувјерљивија побједа СНСД-а у Добоју", рекао је шеф Изборног штаба СНСД-а и кандидат за посланика у НСРС Данијел Јошић.
Вулић: Хвала грађанима широм Републике Српске, хвала Добојлијама
Кандидат за Представнички дом ПСБиХ Сања Вулић захвалила се грађанима широм Републике Српске и Добојлијама јер су се одупријели интервенционизму и што су јасно рекли да ће Републиком Српском управљати искључиво институције Републике Српске, никакви Шмитови ни слуге глобалиста.
"Желим неизмјерно да се захвалим господину Додику који нам је помогао и данас. Они људи који су били збуњени и нису знали како да гласају, када су видјели име Милорад Додик знали су како и за кога треба гласати. Уз Додика Република Српска са здравим и позитивним политикама нема кризу. Данас смо прогласили побједу СНСД-а. Честитамо Сави Минићу и Жељки Цвијановић на убједљивим побједама", рекла је Вулић.
Градоначелник Добоја Борис Јеринић каже да ова увјерљива побједа СНСД-а у Добоју показује да кроз изборну технологију и скенере показују увјерљиву побједу кандидата СНСД-а.
"Показало се, захваљујући граду Добоју, грађанима, људима који су имали стрпљења, да су свугдје били проблеми, да је нова технологија успорила и смањила број грађана који су изашли на изборе. Моја жеља је да кроз зјеницу ока погледате све грађане, да грађани свој глас дају оним људима којима вјерују. Вјерују оним људима који су овдје и то ме радује", рекао је Јеринић.
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