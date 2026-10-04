Ковачевић: Минић и Цвијановић у великој предности

Аутор:Стеван Лулић
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Оно што је најбитније су резултати који су у нашу корист. Саво Минић има 67 хиљада, 50 хиљада Бранко Блануша.
Рекао је ово портпарол СНСД-а Радован Ковачевић током првог обраћања након затварања биралишта.
"Грађани су препознали ко су они који воде политике у интересу Републике Српске", рекао је Ковачевић.
"ЦИК је био неспособан да реализује изборе, данас смо имали мјеста на којима није било могуће проводити изборни процес", додао је портпарол СНСД -а.
Он је додао да је у предности и кандидат ове странке за Српског члана Предсједништва Жељка Цвијановић.
"То је тренд који би требао да се очува и предсједник СНСД-а Милорад Додик ће ускоро прогласити побједу нашег кандидата", рекао је Ковачевић.
Ковачевић је истакао да кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић тренутно има 47.000 гласова, кандидат СДС-а Маринко Божовић 21.000, а лидер Листе "За правду и ред" Небојша Вукановић 11.000.
"И овдје идемо ка апсолутној побједи СНСД-а", истакао је Ковачевић.
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