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Ковачевић: Минић и Цвијановић у великој предности

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04.10.2026 19:37

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Радован Ковачевић
Фото: ATV

Оно што је најбитније су резултати који су у нашу корист. Саво Минић има 67 хиљада, 50 хиљада Бранко Блануша.

Рекао је ово портпарол СНСД-а Радован Ковачевић током првог обраћања након затварања биралишта.

"Грађани су препознали ко су они који воде политике у интересу Републике Српске", рекао је Ковачевић.

"ЦИК је био неспособан да реализује изборе, данас смо имали мјеста на којима није било могуће проводити изборни процес", додао је портпарол СНСД -а.

Он је додао да је у предности и кандидат ове странке за Српског члана Предсједништва Жељка Цвијановић.

"То је тренд који би требао да се очува и предсједник СНСД-а Милорад Додик ће ускоро прогласити побједу нашег кандидата", рекао је Ковачевић.

Ковачевић је истакао да кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић тренутно има 47.000 гласова, кандидат СДС-а Маринко Божовић 21.000, а лидер Листе "За правду и ред" Небојша Вукановић 11.000.

"И овдје идемо ка апсолутној побједи СНСД-а", истакао је Ковачевић.

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