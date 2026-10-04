Први резултати: Минић има 11 хиљада гласова више до Блануше!

Аутор:АТВ редакција
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Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић има 11.000 гласова више од кандидата СДС-а Бранке Блануше, показују први подаци СНСД-а.
Како наводе из ове партије, Минић има 40.629, а Блануша 29.971 гласова.
Обрађено је око 13,5 одсто бирачких мјеста.
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