Први резултати: Минић има 11 хиљада гласова више до Блануше!

Фото: СНСД

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић има 11.000 гласова више од кандидата СДС-а Бранке Блануше, показују први подаци СНСД-а.

Како наводе из ове партије, Минић има 40.629, а Блануша 29.971 гласова. Обрађено је око 13,5 одсто бирачких мјеста.

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