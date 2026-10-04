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У Рогатици на два бирачка мјеста продужено гласање

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04.10.2026 19:20

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Избори изборне технологије гласање скенери
Фото: АTV

У Рогатици је у 19.00 часова затворено 18 бирачких мјеста, док је гласање на два бирачка мјеста продужено.

Гласање је на два бирачка мјеста продужено због кашњења приликом отварања јутрос у 7.00 часова, рекла је Срни предсједник Општинске изборне комисије (ОИК) Неда Обрадовић.

У Рогатици је право гласа имало 8.700 бирача.

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Таг :

Избори 2026

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