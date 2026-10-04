Logo

Излазност за 10 одсто мања него 2022: Нови подаци о изласности

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
04.10.2026 20:07

Коментари:

0
Већина бирачких мјеста у Источној Херцеговини отворена је јутрос у 7 часова, али је на појединим мјестима било кашњења.
Фото: АTV

Према подацима Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, на свим бирачким мјестима верификовано је укупно 1,414,007 бирача (41,48 одсто).

Излазност је ове године за близу 10 посто мања него 2022. године

Укупан број регистрованих бирача наведен у подацима износи 3,408,517, а укупни одазив кроз верификације бирача био је 41,48 одсто.

На Општим изборима у Босни и Херцеговини одржаним 2. октобра 2022. године, укупна излазност бирача износила је 51,45 одсто.

Додик и Минић

Република Српска

Огласио се Додик: Подијелио фотографију са Минићем и послао поруку

На биралишта је тада изашло 1.733.206 регистрованих гласача (од укупно 3.368.666 уписаних у Централни бирачки списак).

На редовним бирачким мјестима одазив је износио 42,79 одсто. Верификовано је 1,412,708 бирача од укупно 3,301,561 регистрованог бирача.

На бирачким мјестима за гласање у одсуству верификовано је 1,299 бирача од 5,476 регистрованих, односно 23,72 одсто.

За бирачка мјеста за лично гласање наведен је одазив од 0,00 одсто, односно 0 од 554 регистрована бирача.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Избори 2026

Резултати избора 2026

Коментари (0)

Више из рубрике

Филиповић увјерљиво води, Изетбеговић губи од Бећировића

БиХ

Филиповић увјерљиво води, Изетбеговић губи од Бећировића

6 ч

0
Предсједништво БиХ: Цвијановић сигурна, дебакл Вукановића

БиХ

Предсједништво БиХ: Цвијановић сигурна, дебакл Вукановића

7 ч

8
Већ стигли први прелиминарни резултати данашњих избора

БиХ

Већ стигли први прелиминарни резултати данашњих избора

7 ч

0
Историјски ниска излазност, гласало 1.3 милиона грађана

БиХ

Историјски ниска излазност, гласало 1.3 милиона грађана

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

51

СНСД Лакташи однио увјерљиву побједу за све нивое власти

23

31

Какви су резултати Владе Ђајића у бањалучкој Изборној јединици

22

38

Изетбеговић: Нажалост нисам успио, али битно је да је СДА побиједила

22

38

Само један у ТОП 5 није из СНСД-а: Ко од кандидата за НСРС има највише гласова

22

20

Јелена Тривић скупила 1.458 гласова, НФ далеко испод цензуса

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима