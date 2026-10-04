Излазност за 10 одсто мања него 2022: Нови подаци о изласности

Аутор:АТВ редакција
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Према подацима Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, на свим бирачким мјестима верификовано је укупно 1,414,007 бирача (41,48 одсто).
Излазност је ове године за близу 10 посто мања него 2022. године
Укупан број регистрованих бирача наведен у подацима износи 3,408,517, а укупни одазив кроз верификације бирача био је 41,48 одсто.
На Општим изборима у Босни и Херцеговини одржаним 2. октобра 2022. године, укупна излазност бирача износила је 51,45 одсто.
Република Српска
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На биралишта је тада изашло 1.733.206 регистрованих гласача (од укупно 3.368.666 уписаних у Централни бирачки списак).
На редовним бирачким мјестима одазив је износио 42,79 одсто. Верификовано је 1,412,708 бирача од укупно 3,301,561 регистрованог бирача.
На бирачким мјестима за гласање у одсуству верификовано је 1,299 бирача од 5,476 регистрованих, односно 23,72 одсто.
За бирачка мјеста за лично гласање наведен је одазив од 0,00 одсто, односно 0 од 554 регистрована бирача.
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