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Огласио се Додик: Подијелио фотографију са Минићем и послао поруку

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04.10.2026 19:49

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Додик и Минић
Фото: Screenshot / X

Предсједник СНСД-а Милорад Додик огласио се на свом Икс налогу убрзо након затварања бирачких мјеста.

Он је поручио да је расположење у странци одлично.

Истакао да је тренутна ситуација личи на побједу Саве Минића.

"Одлично расположење у СНСД-у. Ово личи на побједу Саве Минића!", истакао је Додик.

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Тагови :

Резултати избора 2026

Избори 2026

Милорад Додик

Саво Минић

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