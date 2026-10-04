Огласио се Додик: Подијелио фотографију са Минићем и послао поруку

Аутор:Стеван Лулић
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик огласио се на свом Икс налогу убрзо након затварања бирачких мјеста.
Он је поручио да је расположење у странци одлично.
Истакао да је тренутна ситуација личи на побједу Саве Минића.
"Одлично расположење у СНСД-у. Ово личи на побједу Саве Минића!", истакао је Додик.
Одлично расположење у СНСД-у. Ово личи на побједу Саве Минића! https://t.co/mUc1g3JXGo— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 4, 2026
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